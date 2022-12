Nuevo servicio de 'carsharing' sostenible en València para prescindir del vehículo en propiedad y ahorrar 400 euros al mes

¿Es realmente imprescindible para el día a día tener un coche en propiedad? Para los 480 socios en la Comunitat Valenciana de la cooperativa Alternacoop la respuesta es claramente negativa.

La entidad acaba de iniciar en València su actividad de carsharing, que pretende convertirse en una alternativa real ya, no al uso del coche, sino a su adquisición.

“El 90% de la población no tiene una necesidad real de disponer de un vehículo en su día a día y, de los que lo tienen, el 95% del tiempo está estacionado, por no hablar de que mantenerlo cuesta de media 500 euros al mes”, explica Vicent García, presidente de la mencionada entidad sin ánimo de lucro, quien afirma que hace dos años que no tiene coche.

Para su puesta en marcha, la cooperativa ha firmado un convenio con la Empresa Municipal de Transportes (EMT) por el cual alquila cuatro plazas de aparcamiento para sus vehículos eléctricos de las 41 con que cuenta el aparcamiento del Mercat Central con cargador. De esta forma, este céntrico parking se convierte en el punto de recogida y devolución de estos coches a los que se puede acceder por 5 euros la hora y 50 euros al día. La media de gasto por cada socio es de 100 euros al mes.

“El servicio está pensado para desplazamientos largos, aquellos a los que no llega el transporte público, puesto que en una ciudad existen otros modos alternativos para desplazarse”, explica García.

Acceder al servicio es sencillo: “Lo primero es darse de alta como cooperativista, para lo que hay que abonar 10 euros que después se devuelven si el socio quiere darse de baja. A partir de ahí, te descargas la APP y reservas las fechas o franjas horarias en que vas a necesitar el coche, que se recoge y se deja en el aparcamiento del Mercat Central”, comenta.

La cooperativa cuenta con cuatro coches y una furgoneta 100% eléctricos en València, dos coches más en Albalat dels Sorells, otro en Paiporta y otro en Catarroja.

Sobre el convenio, fuentes de la EMT afirman que “el objetivo es promocionar el carsharing de cero emisiones en València y esta colaboración se enmarca dentro del compromiso de la EMT, como empresa líder de la movilidad sostenible en la ciudad de València, de promover el uso de medios de transporte sostenibles y cero emisiones”.