El ocio nocturno acampa ante la Generalitat y exige un plan de 50 millones tras 13 meses de "cierre encubierto"

Empresarios y trabajadores del ocio nocturno de la Comunitat Valenciana han iniciado este martes 13 una acampada de 13 días, con 13 tiendas durante 13 horas al día ante el Palau de la Generalitat, para reclamar un plan de rescate urgente de 50 millones de euros que permita su supervivencia tras "13 meses de cierre encubierto".

Otras de sus peticiones son que el gobierno valenciano abone los ocho millones comprometidos para el sector y convoque una mesa científica para empezar a estudiar su reapertura con medidas como test de antígenos, luz ultravioleta, medidores de CO2, pasaporte sanitario o control de aforo y rastreo de clientes por 'apps'.

"No somos el problema, somos parte de la solución y el dique de contención para las fiestas ilegales que se siguen produciendo todos los días a partir de las seis de la tarde", ha defendido ante los periodistas el presidente de la Confederación Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunitat (CEOH), Lalo Díez. Esta entidad surgió en otoño después de otra acampada del ocio nocturno.

Trece meses después del primer estado de alarma, el sector calcula que arrastra pérdidas de hasta 300.000 euros en el caso de cada discoteca y 100.000 euros por pub. Ante estas cifras "devastadoras", la protesta arranca con el lema 'El ocio se planta' para evitar que las mil empresas que "quedan en pie" tengan que cerrar.

Su principal queja es que no llega el dinero tras "muchos anuncios y reuniones" desde que el president de la Generalitat, Ximo Puig, avanzó las ayudas en noviembre, el plan 'Resistir' en enero y el específico para el ocio nocturno en febrero. "No estamos pidiendo subvenciones. Somos empresarios y no tenemos vocación de manifestarnos, solo queremos que cumplan", ha urgido el portavoz, garantizando que la acampada respetará el toque de queda.

Lo primero que reclaman es que el Consell inyecte ya los ocho millones para el sector y amplíe esta cantidad para cubrir todas las peticiones, ya que "sus previsiones iniciales eran ayudar solo a 700 empresas y el número de solicitantes sobrepasa las mil". Es más, según sus cálculos, estos ocho millones solo cubren las pérdidas de 2020 a pesar de que ese año solo facturaron el 8% del total de 2019.

12 semanas de trabajo en 13 meses

También exigen que el plan de rescate incluya 50 millones, dentro de la segunda edición del plan 'Resistir' con fondos del Gobierno, y que empezar a negociar la desescalada de cara al fin del estado de alarma, ya que "ahora solo pueden abrir a las cinco de la tarde y cerrar a las seis". "Hemos tenido 12 semanas de trabajo en 13 meses; eso sí, con restricciones", ha denunciado el titular de la CEOH, para rechazar que se "prohíba" la actividad de los dj's.

Otra de sus críticas es que el Consell no haya convocado ni la mesa de desescalada ni la económica o la científica para implantar medidas sanitarias preventivas en discotecas y pubs. Por todo ello, advierten que mantendrán la acampada hasta que no haya "compromisos firmes".

A medio y largo plazo, el ocio nocturno plantea que la Generalitat destine 150 millones de los fondos europeos 'Next Generation UE' entre 2021 y 2023 a la transformación de un sector vital y estratégico para el modelo turístico valenciano y que "no debería haberse visto maltratado, estigmatizado y marginado".