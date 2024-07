Atentos a la pantalla

El programa de Telecinco “La mirada crítica” dirigido y presentado por Ana Terradillos adelantaba hace unos días la invitación realizada al expresidente Mariano Rajoy para sumarse a su elenco de contertulios. Será quizá por su claridad con el lenguaje o por la visión de Estado que se le supone a un exmandatario (sic), pero sea por lo que sea parece que el tema está más que cerrado.

Estamos hablando de una cadena privada que, por supuesto establece criterios acordes con su política de audiencias, pero perdonen el atrevimiento si les digo que, si Rajoy finalmente accede a la mesa de análisis, más que un repunte de la audiencia vamos a tener memorables espacios de comedia en directo con sus explicaciones campechanas del relato de la actualidad, sobre todo si se dedica a poner ejemplos similares a la ya mítica explicación de cómo y quién elige a los alcaldes.

Si reproducimos la misma estrategia de los populares al ámbito de la Comunitat Valenciana podríamos encontrarnos con los ex presidents de la Generalitat en las cadenas valencianas. Y en ese escenario se me acaba el sentido del humor porque, conociendo la forma de proceder de los populares aquí cualquier día nos topamos con alguno de ellos analizando la actualidad en À Punt, cadena pública en proceso de control férreo del Consell.

Doy por sentado que, si a los nuevos / próximos dirigentes de los medios públicos valencianos se les ocurriera programar algo similar a “La Mirada crítica”, el elenco de contertulios se abriría a todos los expresidentes, pero como la experiencia me ha llevado a hacer mía aquella expresión de “piensa mal y acertarás” permítanme que dude de la invitación a la participación de Joan Lerma o Ximo Puig.

Y no dudo del interés que pudiera suscitar un “Tot per l’aire” en el que Zaplana y Camps – por poner un ejemplo- profundizaran en el problema de los sucesores políticos, o los padrinos, o incluso de los entresijos vividos en sus gobiernos, pero no le veo el interés a un debate entre ellos sobre la turistificación de las ciudades o la bajada del IVA del aceite. Eso sin contar con que fieles a sus procederes ya por todos conocidos, el debate con otros miembros de la mesa sería baldío si los terceros dependieran de la publicidad institucional pertinente para el mantenimiento de sus empresas.

Espero estar relatando una distopía porque las cadenas públicas y en este caso la valenciana no admite realities por mucho que sea una fórmula eficaz para el incremento de la audiencia, pero tras los debates en Corts Valencianes sobre la nueva ley impuesta por la derecha y la ultraderecha, miedo me dan las decisiones que se tomen en el cuartel general. Una de las premisas del Consell de Mazón es – y lo defienden sin vergüenza - la necesidad de elevar los índices de seguimiento de la radio y la televisión pública de À Punt, el problema es que ni dicen y me temo que ni saben cómo hacerlo y vista la “política” de incluir a Rajoy como tertuliano en Telecinco, en la Comunitat Valenciana nos podemos esperar de todo.