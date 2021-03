Posar la vida al centre o aterrar

Des de xicotetes hem normalitzat eixes frases tant de mares o persones cuidadores de "no tinc temps ni per a respirar" o "són les deu de la nit i encara no he parat" i el que és pitjor si no ens adonem, les reproduïm. Però no, açò no és normal.

Som una generació que hem patit com el sistema de la producció, el sistema capitalista, ens ha menjat, a nosaltres i al nostre entorn, i tenim clar que aquest no és el sistema en què volem viure i créixer.

Teixir una xarxa de cures, una xarxa on la sororitat estiga sempre present, on donar-nos suport i on agafar espenta per canviar el sistema injust que marca els ritmes de les vides. No podem permetre un món on la producció siga el centre, on només compte el treball productiu, on la competitivitat siga el bon dia, un món on la natura i la seua cura són reductes per als governants: NO. Com a joves i com a dones hem de lluitar perquè siga la vida i la natura qui marque els tempos.

L'ecofeminisme és una forma d'entendre la vida, les estructures productives i les reproductives. És transversal i integral a totes i cada una de les parts que formen la nostra vida: des de l'ús del temps a la jornada laboral, i com diu una de les meues referents "de la priorització, del jo, el tu i el nosaltres".

L'ecofeminisme i la lluita contra l'adultocentrisme han entrat a l'agenda per canviar l'ideari col·lectiu clàssic, per reivindicar-nos com a veu pròpia a qui escoltar, per posar en el centre les vides i que no ens oblidem que sense transversalitat de gènere, sense visió de conjunt i sense estima i cura no podrem aconseguir res i el capitalisme ens acabarà de menjar.

Hem de ser conscients i constants en la nostra lluita per caminar cap a la societat que volem, no serà fàcil, però seguirem lluitant per un sistema on la vida estiga al centre. Perquè sí, les dones joves tenim molt a dir i molt a lluitar.

Feliç i reivindicatiu 8M.

Nota: reflexió feta escoltant la cançó "Me toca" de Maluks, grup musical valencià de dones joves.

*Marta Baeza és politòloga