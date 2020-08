El organizador de la manifestación de negacionistas de Madrid defendió la teoría conspirativa de que el 11S no fue un atentado

El valenciano Fernando Vizcaíno Carles, profesor de acroyoga y organizador de la polémica concentración negacionista de la COVID-19, ya defendió hace casi dos años la teoría según la cual los atentados del 11 de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas en Nueva York fue un complot de unas indeterminadas élites. Los medios de comunicación habrían hecho creer "a la población mundial que más de 3000 personas fueron asesinadas y otras 6000 resultaron heridas a manos de un grupo de terroristas islámicos que derribó Las Torres Gemelas tras hacer colisionar contra ellas un avión de pasajeros", según escribió en su blog.

Así, "consiguieron su objetivo pese a que para cualquier persona que vea el video de aquel suceso debiera resultar evidente que aquellos edificios (incluyendo uno contra el que ni siquiera colisionó avión alguno) se vinieron abajo de la manera que lo hicieron como consecuencia de una demolición controlada que solo pudo ser en una primera instancia orquestada y, en una segunda, encubierta, por los líderes del sistema socioeconómico mundial; un sistema que necesitaba de la aprobación del pueblo para abrirse camino hacia su ambicionada invasión de Afganistán".

La polémica concentración, en la que se produjeron agresiones a periodistas, fue un peligro para la salud pública, según el delegado del Gobierno José Manuel Franco, quien informó de que se contabilizaron 30 denuncias durante la protesta, algunas contra miembros de la organización. El profesor de acroyoga, en declaraciones a elDiario.es, asegura que tras la concentración no ha recibido ningún tipo de sanción y critica las agresiones a periodistas aunque cree que los medios de comunicación están "colaborando con que se construya una dictadura científica". Vizcaíno, que ha aparecido en algún programa de televisión, dice que se están creando grupos negacionistas en todas las ciudades españolas. "Estoy orquestando la rebelión", asegura.

El organizador de la concentración agradece la difusión de la convocatoria por parte del artista Miguel Bosé ("me parece perfecto que no viniera, queremos hacer un directo con él para darle las gracias", dice) y abunda en su visión sobre la pandemia de la COVID-19: "Viene de la inoculación que han metido en algunas vacunas de la gripe, una cosa es coger un virus por el aire y otra que inyecten algo en la célula. Lo que están intentando ocultar medios y políticos es que el problema ha venido inoculado por la vacuna de la gripe". El organizador de la concentración, sin formación científica alguna, sostiene que donde mayor tasa de mortalidad ha habido "hay mayor vacunación" y que las prueba PCR son "una farsa" porque "no sirven para detectar enfermedades infecciosas". Además, dice Vizcaíno, "no hay absolutamente nada que esté poniendo en peligro a los ancianos, les deprime muchísimo, les bajan las defensas y caen por lo que sea". Para el profesor valenciano de acroyoga "esto es la mayor ola de terrorismo que se ha creado en la historia".