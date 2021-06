Blindar la sanidad bajando los impuestos: la propuesta política del equipo de Carlos Mazón para el PP valenciano

Mejorar los servicios públicos bajando los impuestos. Blindar el gasto sanitario reduciendo la recaudación. Los miembros del equipo de Carlos Mazón continúan estirando la tesis por la que al reducir los tributos se mejoran los servicios públicos, una ecuación forzada que llevan como bandera al congreso que ensalzará al presidente de la Diputación de Alicante como líder del PP de la Comunitat Valenciana.

“Somos la segunda autonomía con una fiscalidad más alta, por lo que tenemos que bajar de ese ranking”, sostenía este lunes Luis Barcala, alcalde de Alicante y miembro de la ponencia política que la candidatura de Mazón, que ganó las primarias con un 96% de apoyos, llevará al cónclave del próximo 3 de julio. El alcalde considera que “no tiene sentido pagar más impuestos que otros cuando tenemos que ser una comunidad competitiva en el comercio, en el turismo, en las nuevas tecnologías y en el desarrollo”, y que "pagar más impuestos" que en otras autonomías "nos hace perder poder adquisitivo, tener menos dinero en el bolsillo para tomar decisiones acordes a nuestros intereses". Lo aseguró en la rueda de prensa de presentación de la ponencia política. El dirigente alicantino insistía en que la Comunidad Valenciana "necesita una reforma fiscal" que afecte a los tributos municipales, el tramo autonómico del IRPF e impuestos como el de Sucesiones y Donaciones, el de Patrimonio y los que afecten a las rentas más bajas.

La idea de una rebaja fiscal va en paralelo a la propuesta de "blindar" el gasto en sanidad que expuso Begoña Carrasco, portavoz del PP en Castellón: “En la ponencia planteamos el blindaje del presupuesto de Sanidad, impidiendo que puedan desviarse recursos económicos hacia otros ámbitos de la administración autonómica”. “Nos comprometemos a la elaboración de un presupuesto de Sanidad con la técnica de Base Cero para que se determine en todos los ámbitos de la salud a qué va destinado cada euro que se destine a Sanidad”, insistía la también concejal.

Los populares, que estuvieron 20 años en el Gobierno autonómico, en plena época de recortes, critican la “mala gestión de la pandemia que ha puesto de manifiesto las graves carencias y dejación de funciones que el gobierno autonómico ha llevado a cabo sin que se hayan reforzado los servicios sociales más esenciales”. “El sistema sanitario necesita ser dotado de más inversiones para atender a los nuevos retos sanitarios que se nos presentan. La gestión de la pandemia en la comunidad ha sido caótica, improvisada y lenta, con semanas en las que hemos sido la comunidad con mayor índice de mortalidad”, enunció Carrasco, que denuncia las listas de espera y asegura que se ha "demonizado" la sanidad privada y la colaboración públicoprivada.

La ponencia reclama la reforma del sistema de financiación, que a su juicio el Gobierno autonómico no defiende con suficiente fuerza: "No tenemos peso en Madrid ni fuera de la Comunitat. No podemos convertirnos en la moneda de cambio de pactos con catalanes o vascos", apuntó Barcala, mientras criticaba el "sectarismo" y la "división".

Los populares incorporan a sus planteamientos clásicos como la defensa del Trasvase Tajo-Segura, la defensa del nacionalismo español, las acusaciones de adoctrinamiento y uso sectario del valenciano al Gobierno del PSPV, Compromís y Unides Podem. El Consell no defiende a los valencianos, no hay peso en Madrid, Puig no quiere enfrentarse a Sánchez, sostienen. "Nos sentimos orgullosos de nuestra identidad", afirman los populares, que la ven en peligro desde la legislatura del Pacte del Botànic.

Asimismo, reclaman una política de infraestructuras "que cosa y vertebre realmente" la comunidad autónoma, la ampliación norte del puerto de València, más apoyo a los emprendedores e impulso a la digitalización y priorizar el gasto para reducir el "galopante" déficit público en "una economía medioambientalmente sostenible".

La ponencia política lleva por lema 'La Comunitat en el centro', y recopila 264 propuestas que los populares han planteado desde la oposición en las Corts Valencianes. El documento está abierto a enmiendas hasta el lunes 28 de junio.