La broma de Baldoví sobre el audio de Mazón: “Se ha comido el discurso de Vox de cabo a rabo”

“Señor Mazón, usted ha engañado a los valencianos. Se pasó meses diciendo que no pactaría con Vox, y mientras tanto, ya tenía claro con quién se iría a la cama, como ha demostrado un audio filtrado de una reunión de partido. Usted ha demostrado que llegar a un acuerdo con la extrema derecha, a pesar de haberse pasado meses diciendo lo contrario, ha sido chupado. En tan solo unas horas usted se ha entregado a Vox y se ha comido todo su discurso de cabo a rabo”. Así se ha referido el portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Joan Baldoví, a la conversación publicada por elDiario.es sobre la predisposición de Carlos Mazón a pactar con la ultraderecha.

Bladoví ha lanzado algunas acusaciones al dirigente del PP durante su discurso en el pleno de investidura, donde le ha afeado el acuerdo con la formación ultra. “Para llegar al poder, se ha tragado la renuncia a luchar contra la violencia machista y se ha tragado la homofobia y la transfobia de la extrema derecha. Frente a ello, Compromís hará una oposición contundente para que este acuerdo infame se le atragante”, ha concluido el portavoz, que no ha recibido respuesta de Mazón.

El líder de Compromís ha protagonizado la intervención más severa contra Mazón, asegurando que existe un pacto paralelo al suscrito entre formaciones. “El pacto ha sido el siguiente: El PP asume el discurso de odio de Vox y se olvida de hablar de violencia de género, a cambio, Vox le deja en sus manos el 95% del presupuesto”, ha señalado. “A cambio de dejar que Vox reviente minutos de silencio contra la violencia machista, retire banderas LGTBI, que niegue el cambio climático, censure películas o revistas infantiles para niños. A cambio de este ruido que va a hacer Vox, van a ser los pagafantas del PP”, ha denunciado.

Baldoví se ha referido en varias ocasiones a esta conversación, aunque el líder del PP ha ventilado la respuesta con una referencia a la Diputación de Alicante, ignorando el asunto. El parlamentario también ha interpelado a Mazón preguntándole si sigue manteniendo la afirmación de noviembre, cuando se produjo la convesación, y si cree que sus socios de gobierno llevan a cabo esa práctica –en referencia a “tocar los cojones”–.

El portavoz de Compromís ha reprochado a la presidenta de las Corts Valencianes que se apartara de la pancarta contra la violencia machista y que las publicaciones de las redes sean en castellano. También al PP que haya facilitado la presidencia a una diputada que considera que mantener los parlamentos autonómicos “no es eficaz ni eficiente”. El síndico también ha criticado la redacción del acuerdo de gobierno PP y Vox, con frases como “sanidad para mejorar la sanidad”, una redacción que “mejoraría un niño de primaria”. y ha ironizando proponiendo un nuevo acuerdo: “No mentir para que no se mienta, no robar para que no se robe, no recortar para que no haya recortes”.

“La inquisición”

“Usted va a hacer conseller a alguien que está bendiciendo la santa inquisición. La palabra censura, que hacía tiempo que habíamos olvidado y que vuelve”, ha agregado. “Qué dramático es que vuelva, que se prohíba una película para niños de Disney porque hay un inocente besito entre dos mujeres. Es dramático, es trágico, es siniestro y es triste”, ha manifestado.