Carlos Mazón, en una reunión del PP: “En el peor de los casos tendríamos que chupársela a uno de Vox, que vienen aquí a tocar los cojones”

“En el peor de los casos tendríamos que chupársela a uno de Vox, que vienen aquí a tocar los cojones”. Así se pronunciaba el líder del PP valenciano, Carlos Mazón, sobre la posibilidad de un pacto con la extrema derecha para gobernar la Diputación de Alicante a finales del pasado noviembre. La frase forma parte de la grabación de una conversación de Mazón en Alicante con responsables locales del PP a la que ha tenido acceso elDiario.es. En ella, el entonces presidente de la Corporación provincial, que será elegido este jueves presidente de la Generalitat Valenciana con el apoyo de Vox, exponía sus previsiones sobre las consecuencias de los comicios que se celebrarían seis meses después. El líder del PP valenciano se convertiría en el primero de los barones de la formación que preside Alberto Núnez Feijóo en firmar un acuerdo con la extrema derecha tras el 28M.

El torero Vicente Barrera será vicepresidente y conseller de Cultura por Vox en el Gobierno valenciano

Más

En la charla, Mazón apunta con optimismo las posibilidades de mejora del PP en las elecciones. En ese momento preside la Diputación de Alicante con 14 diputados en coalición con dos representantes de Ciudadanos, que meses más tarde dejarían el partido y mantendrían sus cargos en la corporación. Juntos suman 16 de los 31 asientos en la institución provincial. En la conversación, el dirigente popular apunta: “No es que vayamos a ganar, es que vamos a sacar mayoría absoluta”. E insiste: “De esto no tengo duda”. Según sus previsiones, “ya puede sacar Vox uno por la Vega Baja”, una comarca conservadora, limítrofe con Murcia, en la que la extrema derecha ha tenido peso, en detrimento del PSPV-PSOE, que el PP aumentaría su mayoría en la Diputación.

Tras exponer sus cálculos, donde mejoraría en la ciudad de Alicante, en Elche y en la comarca del Vinalopó, como finalmente ha ocurrido, sumando dos diputados gracias a los buenos resultados municipales, Mazón apunta: “Yo la dipu la veo muy sencilla (...). En el peor de los casos tendríamos que chupársela a uno de Vox, que vienen aquí a tocar los cojones, pero no veo nada más”. Finalmente, Vox ha obtenido un representante en la corporación provincial por el partido judicial de l'Alacantí, al que pertenece la ciudad de Alicante, pero su voto no resulta necesario al PP para gobernar una institución que aún está por constituirse.

La transcripción de la conversación a la que ha tenido acceso este diario es la siguiente: “La dipu, en fin, con un 99,9% (pausa) eh... yo cuento con que es que, no es que vayamos a ganar, es que vamos a sacar mayoría absoluta. Yo de esto no tengo duda. Solo en Alicante ciudad pasar de 9 a 13 o 14 concejales... es el diputado que nos falta. Y el segundo es el de Villena, que ya lo tengo, que lo perdí por 20 votos la otra vez, ya lo tengo. Entonces, ya puede sacar Vox uno por la Vega Baja y quitárselo al PSOE, porque yo hacia atrás no voy a ir. En Elche vamos a mejorar, quiero decir... y ojo en el Vinalopó que igual damos un susto. Yo la dipu la veo muy sencilla (...). En el peor de los casos tendríamos que chupársela a uno de Vox, que vienen aquí a tocar los cojones, pero no veo nada más”.

Tres horas con Vox

Seis meses después de pronunciar estas frases y exponer su predisposición a dirigentes del partido, al líder del PP le bastó con una reunión de tres horas con los responsables autonómicos de Vox para escenificar el acuerdo para gobernar en coalición la Comunitat Valenciana. Carlos Mazón y sus dos portavoces parlamentarios se reunieron con Carlos Flores, condenado por violencia machista y ahora candidato al Congreso; el torero Vicente Barrera, que será su vicepresidente del Consell, y el diputado nacional y número dos al Congreso Ignacio Gil Lázaro para acordar las líneas básicas del pacto de gobierno con Vox. Pocos días después, Abascal se congratuló de haber llevado “personalmente” desde la dirección nacional de su partido la negociación y apuntó que el acuerdo era un ejemplo de lo que Vox quiere en el resto de España.

La corporación provincial alicantina aún no se ha constituido. Lo hará, previsiblemente, el 19 de julio, con 16 diputados del PP, 13 del PSOE, uno de Vox y uno de Compromís. El partido de Santiago Abascal no es necesario para la mayoría absoluta, que los populares obtienen en solitario. En virtud de esta mayoría, estará presidida por Toni Pérez, alcalde de Benidorm, quien será el sucesor de Mazón en la institución como acordó la dirección provincial del PP. Mazón anunció que deja esta responsabilidad este miércoles para poder acudir a la votación de su investidura como presidente de la Generalitat Valenciana en la Cámara autonómica el jueves sin incurrir en incompatibilidades.

------------------------

Te necesitamos más que nunca

El resultado electoral de las elecciones municipales y autonómicas no deja lugar a dudas. Viene una ola reaccionaria y la mayoría de los medios nadan en esa misma dirección. elDiario.es se ha convertido en uno de los pocos periódicos de referencia, con capacidad de marcar la agenda y destapar investigaciones exclusivas, que sigue siendo independiente y no está capturado por la derecha.

Si crees que el periodismo importa y afecta a nuestras vidas, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.