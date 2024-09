Diana Morant apuesta por “un curso de combate permanente” para impedir que el Consell de Mazón “continúe con la destrucción de derechos y libertades”

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha apostado hoy por “un curso de combate permanente” para impedir que el Consell de Mazón “continúe con la destrucción de derechos y libertades de los valencianos y valencianas”. Así se ha manifestado este viernes Diana Morant en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de inaugurar las jornadas de inicio de curso político que los socialistas valencianos celebran este fin de semana en L’Alfàs del Pi, durante las cuales se aprobaran varias resoluciones y mociones, entre ellas, para pedir al Consell de Mazón “que esté a la altura y acepte la condonación de la deuda y aprueben el techo de gasto”.

En este sentido, la dirigente socialista ha señalado que “los y las socialistas valencianos somos la resistencia ante las políticas recortes y retrocesos de Mazón” y ha subrayado que “su Consell no representa a la sociedad valenciana, porque VOX ha abandonado al PP pero el PP no ha abandonado las políticas ultra”. “Tenemos un Consell débil e inestable que ha suspendido todas las asignaturas y practicado recortes con un modelo fiscal con el que solo benefician a los más ricos” y ha recordado que “para construir primero ay que dejar de destruir”.

Por otro lado, respecto a la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para el 2025, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha señalado que “los socialistas siempre hemos practicado una oposición constructiva pero Mazón nos ha hecho imposible apoyar cualquiera de sus propuestas” y se ha preguntado “qué podríamos haber aprobado”: “¿La falsa ley de Concordia que blanquea el franquismo, la falsa ley de libertad educativa que segrega a familias o los recortes en los derechos de las mujeres?”. “Tienen una agenda ultra”, ha insistido, y ha remarcado que “tendrán que buscar otra hoja de ruta y si cambian podríamos plantearnos el apoyo”.

Condonación de la deuda

Asimismo, la líder de los socialistas valencianos ha exigido a Mazón que gobierne “alineado con los intereses de los valencianos y no de Génova” y ha apuntado que “su rechazo a la condonación de la deuda histórica y al techo de gasto solo se entiende por sectarismo y partidismo mal entendido”. Además, Morant ha afirmado que “reconozco la legitimidad de Mazón, pero eso no legitima que tome una decisión tan mala para los valencianos como rechazar la condonación por una orden absurda de Génova” y ha añadido que “además debe aprobar el techo de gasto porque si no lo hacen estarán quitando a los valencianos 600 millones de euros para los servicios públicos de la Comunitat Valenciana”.