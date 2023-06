Feijóo bendice los pactos con Vox como el del PP valenciano: “Respetamos el deseo de cambio y avalamos la gobernabilidad”

El líder del PP, Alberto Ñúñez Feijóo, justifica la entrada de la extrema derecha en los gobiernos autonómicos y las instituciones como una forma de “garantizar la gobernabilidad”. El dirigente popular ha acusado al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, de “demonizar” los pactos del PP con Vox, asegurando que es una estrategia para inyectar “miedo” a la población de cara a los comicios electorales.

Feijóo ha clausurado este martes en Valencia un acto del partido sobre Sanidad, en el que ha expuesto su programa de Gobierno, y en el que ha bendecido el acuerdo de Carlos Mazón con Vox para presidir la Generalitat Valenciana. Este lunes el Parlamento valenciano celebraba su sesión constitutiva y otorgaba la presidencia de la Cámara a Vox con los votos del PP, uno de los puntos del acuerdo de gobierno entre ambas formaciones. El líder popular ha puesto como ejemplo el pacto de Mazón, un día después de que Santiago Abascal considerase que es un buen modelo para España: “Gobernaremos para todos en los gobiernos de las comunidades autónomas, como va a hacer Carlos Mazón para el conjunto de la población de la Comunidad Valenciana”, ha manifestado el dirigente popular.

En un intento de “tranquilizar” a la población, el líder de los populares avanza que los acuerdos en las distintas comunidades autónomas darán lugar a “gobiernos proporcionados a los resultados electorales en cada comunidad autónoma” y asegura que el partido no renunciará a su esencia al gobernar en coalición con la extrema derecha. “Estad tranquilos. No renunciaremos nunca a nuestros principios. Respetamos el deseo de cambio y garantizamos la gobernabilidad, con gobiernos proporcionados ajustados a los resultados en cada comunidad”, ha insistido. Por contra, ha criticado el pacto de gobierno que llevó a Sánchez a la Moncloa, tildándolo de “frankenstein” y le ha acusado de “pactar con el mayor populismo y extremismo de Europa”.

Por su parte, el futuro presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, ha asegurado que “uno de los mayores desastres y colapsos en España” es el de la sanidad valenciana, pese a la reducción de las listas de espera y el aumento de plazas estructurales, y ha insistido en que “se acabe el prejuicio ideológico y lingüístico”. El líder del PP ha vuelto a instar a Ximo Puig, presidente de la Generalitat en funciones, a que el PSPV acelere la constitución del grupo parlamentario y la investidura: “Salga del sillón, no se eternice más, haga caso a lo que han dicho los ciudadanos. No prolongue esto, no tome más decisiones en funciones que luego pueden ser irreversibles”, ha dicho.