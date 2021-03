El giro de Toni Cantó: de querer aprobar los presupuestos del Pacte del Botánic a sentirse "muy identificado" con Ayuso

Desde que el miércoles el PP confirmó que quiere incorporar a Toni Cantó a la lista que encabeza Isabel Díaz Ayuso, una pregunta sobrevuela la mente de los diputados en las Corts Valencianes, especialmente de sus excompañeros: ¿Desde cuándo?

En diciembre del año pasado, hace apenas tres meses, el entonces portavoz de Ciudadanos todavía insistía en un acercamiento al PSPV-PSOE, reclamando al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, reuniones y reuniones para negociar su eventual apoyo a los presupuestos del Ejecutivo que forman los socialistas junto a Compromís y Unides Podem. Durante el otoño de 2020 el entonces portavoz vendió un acercamiento de su formación a los socialistas para alejarlos de sus socios, en aras de los acuerdos de reconstrucción para afrontar la crisis de la Covid-19. Ciudadanos había firmado los compromisos y quería participar en los presupuestos de la Generalitat para 2021, que trasladarían las conclusiones de la comisión de reconstrucción de las Corts Valencianes.

Cuando Ciudadanos recibió el enésimo 'no' a su política fiscal, que abogaba por rebajas de impuestos en plena crisis, en contraste con las políticas keynesianas de Puig y sus socios, el centro volvió a virar. En los últimos meses Toni Cantó ha puesto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como ejemplo en la gestión de la pandemia. No es de extrañar que el exportavoz pusiera en valor las acciones en las comunidades en las que cogobierna Ciudadanos, como hizo también con Murcia y Andalucía, pero a medida que pasaban los meses el efecto capitalidad fue tomando fuerza en su discurso. De Cataluña, su obsesión política, a Madrid. El batacazo electoral del partido en Cataluña, donde se quedó con 6 diputados, enfatizó esta cuestión y emplazó al portavoz a buscar un acercamiento al PP. En esos momentos, la formación pensaba que se buscaba una alianza entre iguales, no una fusión por absorción.

El dirigente de Ciudadanos expresó en la televisión pública valenciana À Punt que cuando la Comunidad de Madrid "cogió las riendas" de la gestión -antes monopolizada por el Gobierno de España durante el estado de alarma- fue cuando "comenzaron a ir bien las cosas" y puso como ejemplo el hospital de Ifema. En ese momento, a 21 de febrero, la ocupación hospitalaria en Madrid era del 18,6%, mientras que en la Comunitat Valenciana había bajado al 12,4%; en la vacunación había una diferencia de un 10% a favor de la Comunitat Valenciana, que rozaba el 86% de dosis inyectadas y, en cuanto a víctimas mortales, Madrid triplicaba las de la Comunitat Valenciana.

Un mes después, en el pleno de las Corts Valencianes, el entonces portavoz insistía en la afirmación, esta vez en referencia al empleo. En el pleno del 11 de marzo el síndic de Ciudadanos exhibió un gráfico en el que aseguraba que Madrid es "la mejor comunidad de toda España" en cuanto a la creación de empleo y aseguró que las comunidades en las que Ciudadanos cogobernaba son "las que más empleo generaron durante la segunda ola de la pandemia".

El exportavoz autonómico se ha deshecho en elogios hacia Ayuso en los últimos meses. "Muchas veces me siento muy identificado con cosas que dice", aseguró en una entrevista a Europa Press publicada el 30 de diciembre, en la que consideró que la presidenta madrileña estaba "en su lado". La entrevista se publicó una semana después de la votación de los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2021. En las redes sociales, el nuevo fichaje del PP ha valorado en varias ocasiones la gestión de la presidenta madrileña, aplaudiendo la construcción del hospital Zendal, la apertura de bares y restaurantes o declaraciones que "suscribe palabra por palabra". A las pocas semanas, y tras una reunión en Madrid, Cantó confirma que estaba en el lado de Ayuso. Hasta nuevo giro.

Ya está Ayuso machacando a los sanitarios del Zendal. pic.twitter.com/SD4NfZmL1B — Toni Cantó (@Tonicanto1) 31 de enero de 2021

Isabel Díaz Ayuso a Podemos y a Más Madrid. Lo suscribo, palabra por palabra.



“Sinvergüenzas” pic.twitter.com/dm1aPD1aJ0 — Toni Cantó (@Tonicanto1) 28 de enero de 2021

Madrid crece 10 veces más que la media y evita la destrucción de 320.000 empleos por no cerrar.



Intentar buscar el equilibrio entre salud y economía ha funcionado.https://t.co/clNKMutbuz — Toni Cantó (@Tonicanto1) 7 de marzo de 2021

Madrid genera 12.500 empleos durante la segunda ola. Cataluña pierde 34.200.



Madrid reduce un 15% los ERTE y Cataluña aumenta un 35% los despidos temporales.



Y Ximo Puig proponiendo una alianza catalano-valenciana para reinventar España. 👇🏻🤦‍♂️ pic.twitter.com/MacagbI6G7 — Toni Cantó (@Tonicanto1) 15 de diciembre de 2020

Madrid pide a Sanidad que los viajeros de Sudáfrica y de Brasil hagan cuarentena. (10 de febrero)



El Gobierno anuncia hoy que los viajeros de Sudáfrica y de Brasil deberán hacer cuarentena.



El gobierno a rebufo, para variar. pic.twitter.com/zgBWxrjFX3 — Toni Cantó (@Tonicanto1) 17 de febrero de 2021