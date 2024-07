Mazón intenta esquivar la presión de Vox y condiciona a más ayudas del Gobierno central la acogida de menores migrantes

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, reclama un “esfuerzo conjunto”, “sentido común” y “solidaridad” en la acogida de menores migrantes que llegan solos a España. El dirigente del PP valenciano asegura que es uno de los asuntos más relevantes para el país y para la Unión Europea y pide una política migratoria conjunta, al tiempo que reclama más recursos para garantizar la acogida, mientras Vox endurece su discurso xenófobo.

Mazón advierte que los centros de la Comunitat Valenciana que atienden a los menores solos están “desbordados” y reclama al Gobierno más recursos. “Hemos acogido más de lo que podíamos. Tenemos los centros hacinados. No puedo recoger más si no me dan los recursos”, ha insistido el presidente de la Generalitat Valenciana, que avanza que estudiará la propuesta del Ejecutivo central. Según sus datos, los centros están al 170% de su capacidad, casi el doble.

“Me preocupa la vida de los que están fuera y los que están ya” en la autonomía, ha dicho, en referencia a los desplazados de otras autonomías y a los menores que llegan en embarcaciones precarias. “Falta política de Estado, responsabilidad y no partidaria, que el gobierno nos diga por donde quiere ir en lugar de responder a rumores”, ha insistido.

La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Inclusión, que dirige la popular Susana Camarero, aprobó unas ayudas de emergencia que declaran la valenciana “una comunidad de acogida de personas menores de edad migrantes sin referente familiar” que han entrado en patera por la costa de Alicante o procedentes de otras autonomías.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha avisado este lunes que desde su formación considerarán “rotos” todos los pactos autonómicos con el PP si desde los gobiernos autonómicos en los que participan no utilizan “todos los medios políticos y legales” para evitar la distribución de menores migrantes. El vicepresidente primero de la Generalitat y líder del partido en Valencia, Vicente Barrera ha manifestado que el pacto de Gobierno sigue en pie pero hará lo que diga el partido. “Estoy adscrito a un partido y haré lo que el partido decida. El puesto no es mío, es del partido, eso lo he tenido siempre claro y lo sigo teniendo claro”. “Pero dicho esto, le digo que a día de hoy, seguimos teniendo un gobierno de coalición y un gobierno fuerte”.

El discurso de Mazón se aleja del de la dirección nacional del PP, cuyo portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, pidió sacar a la Armada contra los migrantes. Este lunes, el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha calificado de “extraordinariamente frívola” la política de migración del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha acusado de tratar a los menores migrantes no acompañados como “paquetería exprés”, al tiempo que ha exigido “garantías” para las comunidades a las que se destinen y ha considerado que una “sobresaturación” de esos menores provoque “problemas de orden público”.