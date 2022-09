Mazón cree que la rebaja fiscal anunciada por Puig carece de “rigor” y está hecha “con la boca pequeña y sin concretar”

El presidente de la Diputación de Alicante y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha afirmado este miércoles que la rebaja fiscal anunciada por el president de la Generalitat, Ximo Puig, en el Debate de Política General carece de “rigor”, además de estar hecha “con la boca pequeña y sin concretar”, en el que considera que es un anuncio que “sin duda busca algún tinte cosmético o mediático” ya que en este tema el jefe de Consell ha cambiado de opinión desde la semana pasada.

Qué valencianos se beneficiarán de la reforma fiscal anunciada por Ximo Puig

Saber más

Mazón se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios en Alicante al ser preguntado por las medidas de carácter fiscal anunciadas por Puig y por el cuestionamiento a estas propuestas desde el Gobierno central. Al respecto, el dirigente 'popular' ha subrayado que su partido lleva “meses” exigiendo al tripartito al frente de la Generalitat una rebaja fiscal de mayor calado.

“El PP lleva meses exigiendo a la Generalitat que devuelva a los ciudadanos lo recaudado de más. En estos momentos, son 1.500 millones y ayer Puig nos propuso una rebaja de 150 millones: la diferencia es de diez a uno”, ha insistido y ha subrayado que desde el PPCV se plantea “devolver a los ciudadanos el 100% de lo que se les está recaudando de más, sin menoscabo de los servicios públicos, del presupuesto público y de nuestra cohesión y nuestro sistema de bienestar social”.

Del mismo modo, he pedido al jefe del Consell que aclare “cuándo lo quiere aplicar” y cuál será la tarifa, ya que “no sabemos si se va a aplicar desde 2022 o 2023, y por tanto qué efectos puede tener”. “En cualquier caso, yo le pediría algo de rigor porque anunciar bajadas de impuestos a las rentas inferiores a 10.000 euros cuando están exentas de tributación y cuando no tributan, pues llama la atención”, ha aseverado, para recalcar que no ve “rigor” a la propuesta.

Camino marcado por el PP

No obstante, ha considerado que “si hay algún tipo de debate, por pequeño, insuficiente, tardío en el Partido Socialista” en relación con esta cuestión, “se trata de un camino que estamos marcando muchos desde hace mucho tiempo, con bastante más rigor y algo más de seriedad”.

En este sentido, ha afirmado que la cesta de la compra “no aguanta más” y apunta que estos anuncios “que sin duda buscan algún tinte cosmético o mediático”, le alegra que provoquen “algún tipo de reflexión”. “La verdad es que doy la bienvenida a, por lo menos, poder hablar de esto”, si bien ha insistido en que “si se le devuelve a los ciudadanos solamente el 10% de lo que se les está cobrando injustamente, que se califica por sí mismo: esto es un anuncio del día de ayer”, en el marco del debate.

Preguntado por si cree que el objetivo de Puig es “desmarcarse” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y buscar un “perfil propio” con estas medidas fiscales, Mazón ha respondido que no sabe con qué “cara” del president quedarse, porque “una semana está en contra de bajar impuestos y a la siguiente opina la contraria”.

“Ayer por sus titulares parecía entrar en razón con lo que está avanzando el Partido Popular”, ha dicho, pero ha remarcado que “hace una semana estaba en contra de que se bajaran impuestos” y ahora mismo está en pleno trámite parlamentario la tasa turística. Por ello, ha subrayado que considera que lo que se necesita es “solvencia, certidumbre y un gobierno en la Generalitat Valenciana que nos diga exactamente lo que quiere” en este momento y ante el otoño que viene.

“No saber exactamente y ver las discrepancias todos los días, no me parece la manera más solvente de abordar esta situación” y ha exigido “un poquito de seriedad” en este tipo de debates. “Es lo mínimo que se merecen los ciudadanos que están siendo fritos a impuestos y fritos a inflación en este momento”, ha resumido.

Para Mazón, los anuncios de Puig en el debate -casi 80- “se califican por sí mismos” y ha recordado que los del año pasado, como por ejemplo en Cercanías, no se han cumplido; ha reprochado el “desastre” de los barracones en la Comunitat Valenciana y ha criticado el relativo la nueva línea ferroviaria en la Vega Baja dado que asegura que es un proyecto que “ni siquiera lo ha encargado desde hace siete años” y que está llevando ahora a cabo la propia Diputación de Alicante.