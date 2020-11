El movimiento feminista y las instituciones valencianas reclaman el fin de la pandemia machista

🟣@monicaoltra "La violència contra les dones no és una lacra, no és una plaga, no cau del cel. És el resultat d'un conflicte social que té nom: es diu Patriarcat, es diu masclisme. Assenyalem el masclisme i treballem per una societat d'homes i dones lliures i iguals" #25N pic.twitter.com/XrnvpjJVXR