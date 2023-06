El movimiento feminista valenciano llama a la movilización tras el pacto PP y Vox: “Pone en riesgo los derechos de las mujeres”

El movimiento feminista valenciano llama a la movilización contra el acuerdo de gobierno de PP y Vox para la Comunitat Valenciana, que cambia el concepto de violencia de género por violencia intrafamiliar. Coincidiendo con la constitución de las Corts Valencianes, que presidirá el partido de extrema derecha, la Coordinadora Feminista de Valencia ha convocado una concentración este lunes frente al Palau dels Borja en señal de rechazo.

La coordinadora, que aglutina a un centenar de entidades de la provincia de Valencia, exige al futuro presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que rompa el “infame pacto” político con el partido de extrema derecha, que niega la violencia de género: “No puede tener en su Gobierno a personas que propician la persecución de colectivos, la demonización del feminismo y la indefensión de las víctimas de violencia de género”, ha señalado la portavoz de la entidad, Cándida Barroso, en referencia a dirigentes de la extrema derecha.

En concreto, el número dos de Vox en la Comunitat Valenciana y uno de los diputados que se perfilan como miembros del Ejecutivo, José María Llanos, afirmó el pasado viernes al recoger el acta: “La violencia de género no existe, la violencia machista no existe”,. Unas palabras que provocaron el primer encontronazo con el PP nacional, que censuró las declaraciones de su socio de gobierno. La coordinadora ha confirmado este jueves que ha llevado al Defensor del Pueblo las declaraciones del representante público y que trabaja recopilando documentación sobre las manifestaciones de Vox contra la violencia machista y el colectivo LGTBI para entregar a la Fiscalía por vulneración de derechos fundamentales. “Se están conculcando los derechos a la vida de la mujer, de su igualdad y seguridad al querer cambiar el entramado jurídico que da respuesta a un hecho tan específico”, señalan.

Barroso ha anunciado que la entidad entregará un documento a Mazón antes de su investidura con sus reivindicaciones: “Deben actuar para que las leyes no queden en papel mojado”. A su vez, reclama al PP que no asuma sus postulados, recordando que firmó el pacto valenciano contra la violencia de género y el pacto estatal, que implican un compromiso político. Desarrollar el acuerdo de gobierno suscrito implicaría “dejar al 51 por ciento de la población a los pies de los caballos”. “Es muy grave porque nos están igualando a las mujeres a la situación que sufren en Hungría y Turquía. No queremos volver a la caverna”, ha insistido la portavoz.

La Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre también ha convocado una concentración este domingo, 25 de junio, frente al Palau de la Generalitat, para mostrar “el enérgico rechazo en la entrada en las instituciones valencianas de la extrema derecha, y expresar la determinación en no ceder ante el retroceso y la posible perdida del derechos que hemos conseguido las mujeres en este país”.

En los días previos al Orgullo las instituciones valencianas han intensificado esta semana el compromiso con los derechos del LGTBI. El Gobierno autonómico saliente ha aprobado una declaración institucional en la que indica que “la voluntad mayoritaria de la sociedad valenciana es no solo mantener el grado de respeto a los derechos humanos y, en concreto, de las personas LGTBI conseguidos estos años, sino también consolidarlos y avanzar en los temas pendientes”.

Por otro lado, la Delegación del Gobierno en Valencia ha desplegado la bandera LGTBI y la delegada, Pilar Bernabé, ha remitido un comunicado en el que apunta: “No podemos dar un paso atrás, no vamos a permitir el retroceso en derechos conseguidos a lo largo de los años y que hoy, de forma muy peligrosa, se están poniendo en cuestión con gobiernos de la ultraderecha con el PP”.