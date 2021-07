Oltra defiende el endurecimiento de las restricciones: "Vida y libertad, pero primero vida"

La vicepresidenta portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, ha defendido el endurecimiento de las restricciones para frenar la extensión de la quinta ola entre los valencianos, ante las críticas de los sectores afectados. "Vida y libertad, pero primero vida", ha reivindicado.

Hasta el 16 de agosto estarán vigentes las últimas medidas sanitarias, como el aumento de los municipios con toque de queda (1-6 horas) de 32 a un total de 77, la limitación de reuniones a un máximo de diez personas o la limitación de aforos en espectáculos, eventos deportivos y piscinas.

Oltra, tras el pleno de gobierno en Albocàsser (Castellón), ha afirmado que le sorprende que haya sectores que no entiendan que "todavía hay un virus ahí amargándonos la vida", lo que ve como una especie de negación de la realidad.

Ha rechazado así las críticas de organizaciones empresariales de que estas restricciones acaban con la temporada de verano: "¿Qué les hemos hundido el verano? Pues si se muere un hijo o una hija, les habremos hundido la vida. Nadie está libre de acabar en la UCI o de que la cosa acabe fatal".

En esta línea, tras recordar que las hospitalizaciones se han duplicado en "muy poco tiempo", ha hecho hincapié en que las medidas acordadas por la Conselleria de Sanidad son las correspondientes. "Igual no le va bien al verano, pero estoy segura de que es mejor ganar un poco menos de dinero y tener al hijo vivo", ha insistido.

La portavoz también ha destacado que la Comunitat Valenciana es la región de España que más dinero ha destinado en los últimos meses en ayudas a los sectores afectados, como la hostelería y el ocio nocturno: "Hemos tenido claro desde el principio que, si no puedes trabajar, hay que compensar".

En materia de vacunación, ha querido dejar claro que si la Comunitat no vacuna "las 24 horas de los siete días de la semana" es porque no tiene suficientes dosis, ya que el Ministerio priorizó al inicio de la campaña a las comunidades con población envejecida y mantuvo esta ratio "hasta hace nada".

"Aquí no hay vacunas en la nevera", ha enfatizado tras poner como ejemplo que hay madrileños con segundas residencias que reciben su dosis en la Comunitat. Y ha remachado: "No tenemos más vacunas, y no vamos a poner la del tétanos. Cuando hay vacunas, se vacuna a troche y moche".