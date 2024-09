La patronal valenciana invita a Compromís a ejercer su influencia para lograr una quita del 70% de la deuda y una financiación singular

Los empresarios valencianos aprueban la reforma del modelo de financiación que impulsa la izquierda e instan a Compromís a presionar al Gobierno central para obtener mejoras en el modelo valenciano. La patronal cree que se debe aprovechar el momento y reivindicar las necesidades valencianas en la negociación que se abre en el Congreso de los Diputados y en los consejos de política fiscal y financiera tras años de parálisis y de agravios hacia la Comunitat Valenciana. A la patronal le es indiferente la vía de negociación, que llega años tarde, y respaldará la que sea más eficaz.

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, también vicepresidente de la CEOE, se reunió este lunes con Compromís para instar a la coalición a apretar en la negociación que se abre a través de Catalunya. El representante de la patronal ha recalcado el “componente importante” de la coalición, que con dos diputados en el Congreso tiene “capacidad para exigir”, al igual que lo han hecho otros territorios a través de formaciones como Coalición Canaria, Teruel Existe, el PNV o Bildu.

La patronal comparte la posición de la plataforma Per un Finançament Just y recalca que no solo es importante el fondo de nivelación que ha pactado reclamar el PP, sino que el Estado debe afrontar el 70% de la deuda de la Comunitat Valenciana, cuantificada por los expertos consultados por la Generalitat como fruto de la falta de recursos año tras año. Por su parte, los valencianistas insisten en que no apoyarán la reforma de la ley de financiación si no se resuelven los problemas de la autonomía.

Navarro, que se ha manifestado próximo a Compromís en estas reivindicaciones, ha abroncado a PP y PSOE por el bloqueo en la negociación de un nuevo sistema. “Son partidos con visión de Estado y perfectamente podían haber acordado ese cambio de modelo de financiación; lo que pedimos, y además coincidimos en este caso con Compromís, es que defiendan ese fondo de nivelación de cerca de 1.300 millones de euros y la condonación de la deuda”. Según ha manifestado, la patronal se siente “más cómoda” con aquel partido que sea capaz de “solucionar el problema” de la infrafinanciación valenciana.

El dirigente de la patronal cree que ha llegado el momento de que los valencianistas arrecien el paso y ejerzan con determinación su influencia: “Le pedimos a Compromís que defienda ese fondo y la condonación del 70% de la deuda, que es consecuencia del modelo de financiación”, ha insistido el dirigente empresarial, que insta a la Generalitat Valenciana a convocar la mesa por la financiación autonómica cuanto antes. Preguntado por la bilateralidad, una opción que el PP de Feijóo rechaza, manifiesta que aboga por la respuesta más pronta al problema: “Yo no sé si va a alargarse más en el tiempo una negociación presidente a presidente, sobre todo con el mapa político actual. Yo creo que una negociación 'uno a uno' es tiempo y, desde luego, lo que sí que estoy de acuerdo es que si el presidente del Gobierno llama a un presidente, en este caso de la Generalitat, acuda para hablar de financiación, de infraestructuras, de sanidad, educación o bienestar social o inmigración”.

En la misma línea se ha mostrado el presidente del la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, que aplaude que “se abra el melón” de la reforma del sistema, reivindica un modelo “justo” para la autonomía, sea cual sea la fórmula. En sus palabras, le da igual si se negocia “a través del cupo catalán, o del cupo vasco, o del cupo de París”. Boluda se ha reunido este lunes con el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España.

El presidente del lobby empresarial valenciano celebra que se dé la “oportunidad histórica” de cambiar un modelo discriminatorio. “Llevamos 15 o 20 años con diferentes gobiernos de diferentes sentidos y de diferentes colores, y aquí no se ha movido nada, no ha movido ni una ficha nadie, y lo que tiene es que moverse”, ha destacado Boluda, quien cree que lo menos importante es que se negocie de una manera o de otra, pues “al final todo se unirá y al final todo será una financiación para todos”.

Arcadi España, que fue conseller de Hacienda en el último gobierno socialista de la Generalitat Valenciana, ha señalado que uno de los elementos fundamentales de esa reforma es el volumen de deuda que muchas comunidades tienen, especialmente las mediterráneas, donde el Ministerio de Hacienda va a ofrecer que el Gobierno de España asuma parte de esa deuda, lo que supondría “una inyección de liquidez” a las autonomías.