Las políticas en materia laboral del Gobierno de Mazón: recortes de hasta el 70% en los programas públicos de empleo

El Consell de Carlos Mazón siempre ha defendido como una “verdadera prioridad” la generación de empleo y ha presumido de destinar a políticas públicas de empleo un presupuesto “muy superior” a la media de la última década -período que incluye los dos gobiernos del Botànic con Ximo Puig como presidente, con una inversión por desempleado de unos 1.438 euros, cien euros más que en 2022.

De este modo, el Partido Popular decidió “reorientar” las ayudas para priorizar a colectivos con más dificultades de inserción, hacia aquellas subvenciones que han demostrado ser eficaces o a programas con especial incidencia en municipios pequeños.

Así mismo, se prevé la desaparición de programas como Explus (Avalem Experiencia Plus), de incentivos a la contratación de desempleados mayores de 30 años por entidades locales al estar vinculados al fondo social europeo de 2023; Emdona (Avalem Dones), de incentivos a la contratación de mujeres, debido a que se considera que todas las iniciativas incorporan de forma transversal medidas de acción positiva hacia la mujer y a que las contrataciones son, generalmente, de baja cualificación profesional; Emdisc (Avalem Capacitats), para la contratación de desempleados con discapacidad en colaboración con las corporaciones locales, por el mismo motivo que el anterior, que ya se incorporan en el resto de programas de forma transversal medidas de acción positiva hacia este colectivo; o el programa mixto empelo-formación talleres de empleo para mujeres.

“Importantes recortes”

La senadora socialista Rocío Briones, exdirectora general de Empleo y Formación de Labora entre 2015 y 2023 con los gobiernos del Botànic que presidió Ximo Puig, denuncia esta situación y advierte que el Partido Popular ha ejecutado “recortes importantes, de hasta el 70%” en las políticas activas de empleo: “En 2023 les dejamos todo el camino marcado, pero este año, que ya trabajan con sus presupuestos, se puede ver no hay partida para determinados programas o cómo otros han visto reducido drásticamente su presupuesto, como es el caso de las mujeres, parados de larga duración, discapacitados o jóvenes. En definitiva, aquellos colectivos que tienen más dificultades para acceder al merado laboral”.

Así, la socialista critica que el PP limita la convocatoria de planes de empleo a un listado cerrado de ayuntamientos, “no pueden elegir, si te decantas por uno, no tienes el otro”; se reducen los contratos a diez meses; excluye el acceso a las mancomunidades; programas como el Empuju (para menores de 30 años), “pasan de 30 a 10 millones de euros de presupuesto”; las ayudas a la contratación a empresas, “pasan de 26 a 10 millones de euros En total, en 2023, ”con los últimos presupuestos del Botànic“, se destinaron 154 millones de euros a programas de fomento del empleo, ”en 2024, 47 millones“, un 70% menos; y las ayudas a entidades locales ”han pasado de 98 millones en 2023 a 31 este año“, un 68% menos. ”Además, desaparecen Explus, que estaba dotado con 30 millones de euros; Emdisc, que tenía una partida de 5 millones; y Emdona, dotado con 14 millones de euros“, subraya Briones.

A su juicio, no hay ninguna apuesta clara por el fomento del empleo: “Mazón no tiene ninguna hoja de ruta. Se escudan en los buenos datos del paro y en que la apuesta debe ser porque sea la empresa privada la que tenga el dinero y quien contrate, y la realidad es que prefieren tener el Labora como una 'agencia de colocación' antes que apostar un servicio público de empleo potente, como hacíamos nosotros, que abogábamos por detectar las necesidades de formación para mejorar la empleabilidad de los valencianos que estaban en el paro”.

“Se confirman las peores previsiones que hacíamos desde el Partido Socialista, vemos como el gobierno de Mazón recorta los programas de empleo, que dan oportunidades a nuestros jóvenes desempleados y a las personas paradas de larga duración, en un 70% demostrando que el empleo no es su prioridad”, apunta Briones, quien añade: “Los valencianos no nos merecemos un Gobierno que dedica todos sus esfuerzos a ir contra Pedro Sánchez, y no a mejorar la vida de las valencianas y los valencianos”.

Desde elDiario.es hemos intentado recabar la versión de la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo sin obtener respuesta.

2.600 puestos de trabajo ofertados por Labora

Labora tiene activas en estos momentos en su portal web Punt Labora más de 2.600 puestos de trabajo a los que puede acceder cualquier persona que esté inscrita en el Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Estas ofertas que están activas en estos momentos se suman a las 17.000 que ya han sido difundidas a través de Punt Labora en los primeros siete meses del año 2024. En cada una de ellas se describen las características del puesto, los requisitos de formación necesarios y condiciones laborales.

Para poder acceder a estas ofertas, las personas deben estar inscritas en Labora. A estos puestos puede optar cualquier persona que desee mejorar su situación laboral. Una vez inscritas, para acceder a las ofertas de Punt Labora solo es necesario identificarse con el DNI/NIE y el pin. Posteriormente, las personas interesadas pueden buscar por palabras clave según el ámbito laboral y/o escoger la provincia si no tienen tan definido el puesto de trabajo.

Son las empresas valencianas las que ponen las ofertas en el portal de Labora, para lo cual siempre están asistidas por profesionales de Labora, que son los que realizan la selección entre los candidatos que cumplan los requisitos demandados por las empresas. Es “muy importante” que las personas tengan su demanda de empleo actualizada, con todos los datos de contacto, así como la formación y experiencia al día. Este proceso se realiza en Labora a través de la autoentrevista.