Les polítiques en matèria laboral del Govern de Mazón: retallades fins al 70% en els programes públics d’ocupació

El Consell de Carlos Mazón sempre ha defensat com una “veritable prioritat” la generació d’ocupació i ha presumit de destinar a polítiques públiques d’ocupació un pressupost “molt superior” a la mitjana de l’última dècada –període que inclou els dos governs del Botànic amb Ximo Puig com a president, amb una inversió per aturat d’uns 1.438 euros, cent euros més que el 2022.

D’aquesta manera, el Partit Popular va decidir “reorientar” les ajudes per a prioritzar col·lectius amb més dificultats d’inserció, cap a les subvencions que han demostrat ser eficaces o a programes amb incidència especial en municipis menuts.

Així mateix, es preveu la desaparició de programes com Explus (Avalem Experiència Plus), d’incentius a la contractació d’aturats majors de 30 anys per entitats locals pel fet d’estar vinculats al fons social europeu del 2023; Emdona (Avalem Dones), d’incentius a la contractació de dones, pel fet que es considera que totes les iniciatives incorporen de manera transversal mesures d’acció positiva cap a la dona i al fet que les contractacions són, generalment, de baixa qualificació professional; Emdisc (Avalem Capacitats), per a la contractació d’aturats amb discapacitat en col·laboració amb les corporacions locals, pel mateix motiu que l’anterior, que ja s’incorporen en la resta de programes de manera transversal mesures d’acció positiva cap a aquest col·lectiu; o el programa mixt ocupació-formació tallers d’ocupació per a dones.

“Retallades importants”

La senadora socialista Rocío Briones, exdirectora general d’Ocupació i Formació de Labora entre el 2015 i el 2023 amb els governs del Botànic que va presidir Ximo Puig, denuncia aquesta situació i adverteix que el Partit Popular ha executat “retallades importants, fins al 70%”, en les polítiques actives d’ocupació: “El 2023 els vam deixar tot el camí marcat, però enguany, que ja treballen amb els seus pressupostos, es pot veure no hi ha partida per a determinats programes o com altres han vist reduït dràsticament el seu pressupost, com és el cas de les dones, parats de llarga duració, discapacitats o joves. En definitiva, els col·lectius que tenen més dificultats per a accedir al mercat laboral”.

Així doncs, la socialista critica que el PP limita la convocatòria de plans d’ocupació a un llistat tancat d’ajuntaments, “no poden triar, si et decantes per un, no tens l’altre”; es redueixen els contractes a deu mesos; exclou l’accés a les mancomunitats; programes com l’Empuju (per a menors de 30 anys), “passen de 30 a 10 milions d’euros de pressupost”; les ajudes a la contractació a empreses, “passen de 26 a 10 milions d’euros En total, el 2023, ”amb els últims pressupostos del Botànic“, es van destinar 154 milions d’euros a programes de foment de l’ocupació, ”el 2024, 47 milions“, un 70% menys; i les ajudes a entitats locals ”han passat de 98 milions el 2023 a 31 enguany“, un 68% menys. ”A més, desapareixen Explus, que estava dotat amb 30 milions d’euros; Emdisc, que tenia una partida de 5 milions; i Emdona, dotat amb 14 milions d’euros“, subratlla Briones.

A parer seu, no hi ha cap aposta clara pel foment de l’ocupació: “Mazón no té cap full de ruta. S’escuden en les bones dades de l’atur i en el fet que l’aposta ha de ser perquè siga l’empresa privada la que tinga els diners i qui contracte, i la realitat és que prefereixen tindre el Labora com una ‘agència de col·locació’ abans que apostar per un servei públic d’ocupació potent, com féiem nosaltres, que advocàvem per detectar les necessitats de formació per a millorar l’ocupabilitat dels valencians que estaven en l’atur”.

“Es confirmen les pitjors previsions que féiem des del Partit Socialista, veiem que el govern de Mazón retalla els programes d’ocupació, que donen oportunitats als nostres joves desocupats i a les persones parades de llarga duració, en un 70%, demostrant que l’ocupació no és la seua prioritat”, apunta Briones, que afig: “Els valencians no ens mereixem un govern que dedica tots els esforços a anar contra Pedro Sánchez, i no a millorar la vida de les valencianes i els valencians”.

Des d’elDiario.es hem intentat recaptar la versió de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació sense haver obtingut resposta.

2.600 llocs de treball oferits per Labora

Labora té actives en aquests moments en el seu portal web Punt Labora més de 2.600 llocs de treball a què pot accedir qualsevol persona que estiga inscrita en el Servei Valencià d’Ocupació i Formació. Aquestes ofertes que estan actives en aquests moments se sumen a les 17.000 que ja han sigut difoses a través de Punt Labora en els primers set mesos de l’any 2024. En cadascuna es descriuen les característiques del lloc, els requisits de formació necessaris i les condicions laborals.

Per a poder accedir a aquestes ofertes, les persones han d’estar inscrites en Labora. A aquests llocs pot optar qualsevol persona que vulga millorar la seua situació laboral. Una vegada inscrites, per a accedir a les ofertes de Punt Labora només cal identificar-se amb el DNI/NIE i el pin. Posteriorment, les persones interessades poden buscar per paraules clau segons l’àmbit laboral i/o triar la província si no tenen tan definit el lloc de treball.

Són les empreses valencianes les que posen les ofertes en el portal de Labora, cosa per a la qual sempre estan assistides per professionals de Labora, que són els que fan la selecció entre els candidats que complisquen els requisits demanats per les empreses. És “molt important” que les persones tinguen la seua demanda d’ocupació actualitzada, amb totes les dades de contacte, així com la formació i l’experiència al dia. Aquest procés es du a terme en Labora a través de l’autoentrevista.