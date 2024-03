Vox pone un sueldo extra de 15.000 euros a su coordinador en San Vicente, ex de España 2000, como asesor municipal a tiempo parcial

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, un municipio alicantino de unos 60.000 habitantes, aprobaba este miércoles, con los 14 votos a favor de Partido Popular y Vox y las diez abstenciones de los grupos de la oposición (PSPV, Compromís y Esquerra Unida-Podem) la compatibilidad de Gonzalo Mendiguren para que pueda ejercer como segundo asesor del partido de ultra derecha con una dedicación del 70%. Vox -con cinco concejales de veinticinco, la máxima representación que tiene el partido de extrema derecha en la provincia de Alicante- ya dispone de un asesor a tiempo completo, pero tiene derecho a contratar a otra persona, aunque todavía no habían cubierto la plaza.

En concreto, Mendiguren, coordinador de Vox en la localidad alicantina con un pasado político vinculado a formaciones de extrema derecha como España 2000 o Democracia Nacional, trabaja en banca en horario de 8 a 15 horas de lunes a viernes, por lo que deberá desarrollar sus funciones de asesor municipal hasta cubrir las 26,25 horas semanales en horario “de tardes y en fines de semana para no entrar en conflicto con su jornada laboral”.

Según el escrito de compatibilidad del Consistorio al que ha tenido acceso elDiario.es, Mendiguren percibirá unos emolumentos entre sus dos ocupaciones de 51.922,02 euros brutos anuales, divididos en el salario de 36.600,64 euros al año que cobra como trabajador de banca y a los que se suman 15.321,41 euros anuales como personal eventual del Ayuntamiento, “importe que no supera el 45% del principal”.

El escrito informa favorablemente a la compatibilidad de Gonzalo Mendiguren para desempeñar el puesto de “personal de apoyo” al grupo municipal de Vox y el ejercicio de una “actividad privada de trabajo en banca” al no haber confluencia de intereses públicos y privados, no existir coincidencia horaria y las cantidades percibidas no superan el 45% de las retribuciones para el puesto de trabajo principal, ni las de director general (68.096 euros al año).

Críticas de la oposición

Fuentes de la oposición del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig han criticado que el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento es “una auténtica agencia de colocación, especialmente de personas vinculadas a España 2000 y con un pasado activismo fascista”.

En esta ocasión, han advertido en declaraciones a elDiario.es, se trata de la segunda persona relacionada con partidos de ideología neonazi que pasa a formar parte del grupo municipal Vox en San Vicente, lo que supone “un verdadero peligro para la convivencia democrática” en el municipio. “El Partido Popular, con su pacto de gobierno con la extrema derecha, está dando vida y alas para que la sección más ultra del partido de Santiago Abascal esté ganando poder en las instituciones públicas”, han censurado.

“El grupo municipal es una agencia de colocación del partido Vox y del diputado nacional David García, quien realmente manda en el grupo, relegando al actual portavoz, Adrián García, al papel de 'títere' de la mano derecha de Abascal”, explican, y añaden que, como “prueba”, está la imagen de David García junto a Gonzalo, quien también es el coordinador local de Vox en San Vicente del Raspeig.

Vinculaciones a otras formaciones ultra

Mendiguren no es el único miembro de Vox en San Vicente del Raspeig con pasado en formaciones como España 2000 o Democracia Nacional. El edil Pablo Quintana García, responsable de la delegación de Intervención y Tesorería en el consistorio, también ha sido candidato de varios partidos neonazis y de formaciones situadas a la derecha del partido de Santiago Abascal.

Fue número dos de la lista de España 2000 al Congreso de los Diputados por la provincia de Alicante, en la cuota del Movimiento Social Republicano y, posteriormente, se pasó a Democracia Nacional, un grupúsculo neonazi en cuya lista concurrió a las elecciones europeas en 2004.