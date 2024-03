Vox posa un sou extra de 15.000 euros al seu coordinador a Sant Vicent, ex d’España 2000, com a assessor municipal a temps parcial

L’Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig, un municipi de l’Alacantí d’uns 60.000 habitants, aprovava dimecres, amb els 14 vots a favor de Partit Popular i Vox i les deu abstencions dels grups de l’oposició (el PSPV, Compromís i Esquerra Unida-Podem) la compatibilitat de Gonzalo Mendiguren perquè puga exercir com a segon assessor del partit d’ultradreta amb una dedicació del 70%. Vox –amb cinc regidors de vint-i-cinc, la màxima representació que té el partit d’extrema dreta a la província d’Alacant– ja disposa d’un assessor a temps complet, però té dret a contractar una altra persona, si bé encara no havien cobert la plaça.

En concret, Mendiguren, coordinador de Vox en la localitat alacantina amb un passat polític vinculat a formacions d’extrema dreta com España 2000 o Democracia Nacional, treballa en banca en horari de 8 a 15 de dilluns a divendres, per la qual cosa haurà de desenvolupar les seues funcions d’assessor municipal fins a cobrir les 26,25 hores setmanals en horari “de vesprades i en caps de setmana, per no entrar en conflicte amb la seua jornada laboral”.

Segons l’escrit de compatibilitat del consistori, a què ha tingut accés elDiario.es, Mendiguren percebrà uns emoluments entre les seues dues faenes de 51.922,02 euros bruts anuals, dividits en el salari de 36.600,64 euros a l’any que cobra com a treballador de banca i a què se sumen 15.321,41 euros anuals com a personal eventual de l’Ajuntament, “import que no supera el 45% del principal”.

L’escrit informa favorablement la compatibilitat de Gonzalo Mendiguren per a exercir el càrrec de “personal de suport” al grup municipal de Vox i l’exercici d’una “activitat privada de treball en banca” per no haver-hi confluència d’interessos públics i privats, no existir coincidència horària i les quantitats percebudes no superen el 45% de les retribucions per al lloc de treball principal, ni les de director general (68.096 euros a l’any).

Crítiques de l’oposició

Fonts de l’oposició de l’Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig han criticat que el grup municipal de Vox ena l’Ajuntament és “una autèntica agència de col·locació, especialment de persones vinculades a España 2000 i amb un activisme feixista passat”.

Aquesta vegada, han advertit en declaracions a elDdiario.es, es tracta de la segona persona relacionada amb partits d’ideologia neonazi que passa a formar part del grup municipal Vox a Sant Vicent, cosa que suposa “un vertader perill per a la convivència democràtica” en el municipi. “El Partit Popular, amb el seu pacte de govern amb l’extrema dreta, dona vida i ales perquè la secció més ultra del partit de Santiago Abascal guanye poder en les institucions públiques”, han censurat.

“El grup municipal és una agència de col·locació del partit Vox i del diputat nacional David García, qui realment mana en el grup, relegant l’actual portaveu, Adrián García, al paper de ‘titella’ de la mà dreta d’Abascal”, expliquen, i afigen que, com a “prova”, està la imatge de David García al costat de Gonzalo, que també és el coordinador local de Vox a Sant Vicent del Raspeig.

Vinculacions a altres formacions ultres

Mendiguren no és l’únic membre de Vox a Sant Vicent del Raspeig amb passat en formacions com España 2000 o Democracia Nacional. L’edil Pablo Quintana García, responsable de la delegació d’Intervenció i Tresoreria en el consistori, també ha sigut candidat de diversos partits neonazis i de formacions situades a la dreta del partit de Santiago Abascal.

Va ser número dos de la llista d’España 2000 al Congrés dels Diputats per la província d’Alacant, en la quota del Movimiento Social Republicano i, posteriorment, va passar a Democracia Nacional, un grupuscle neonazi en la llista del qual va concórrer a les eleccions europees el 2004.