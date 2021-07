Ximo Puig reclama en la Conferencia de Salamanca "una mirada de superación de los problemas estructurales de España"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, reclama a sus homólogos del resto del Estado "una mirada de superación de los problemas estructurales de España". El dirigente socialista ha puesto en valor la "capacidad de trabajar juntos para mejorar la vida de la ciudadanía en una crisis pandémica" y la "voluntad del país de superar la pandemia" mostrada en la Conferencia de Presidentes celebrada en Salamanca este viernes.

Puig, crítico con la ausencia de Cataluña en el foro territorial y con la actitud fiscal de Madrid, ha indicado que la mayoría de terriorios "no quieren que haya privilegios fiscales dentro de España", y ha aseverado que "nadie va contra Madrid", pero esa autonomía "no se puede estar mirando el ombligo permanentemente", en referencia a la competencia fiscal desleal. "Madrid que tiene más de 135 puntos de renta per cápita por encima de la media, mientras que muchas otras están estabilizadas por debajo de la media. El efecto capitalidad tiene que tener una contraprestación", ha insistido, recordando su última conferencia en la que planteó su agenda federal.

En esta línea, ha urgido a la reforma "inaplazable" de una nueva financiación autonómica, una fiscalidad justa, una distribución de los recursos hídricos para garantizar "agua para siempre" para todos los territorios, así como una descentralización de las instituciones del Estado coherente con "la España policéntrica y polifónica", con la "diversidad" del Estado autonómico.

El presidente valenciano ha reclamado una descentralización de la gestión de los proyectos y fondos europeos y PERTEs (Proyectos Estratégicos Para la Recuperación y la Transformación Económica) autonómicos, que den capacidad a las comunidades autónomas para singularizar el apoyo a los sectores industriales singulares, como el juguete o la cerámica en la Comunitat Valenciana.

Respecto al reto demográfico, la propuesta valenciana plantea la creación de un fondo estatal contra la despoblación. El president además, ha planteado que se establezca una estrategia basada en el modelo escocés.