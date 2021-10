Los premiados del 9 d'Octubre llaman a "unir la diversidad": "El carácter de los valencianos es el respeto a los demás"

El historietista Paco Roca, reconocido con una de las distinciones de la Generalitat por el 9 d'Octubre, ha reivindicado, en nombre de todos los premiados, "unir la diversidad" de la sociedad "desde el respeto a los demás" y "eliminar los prejuicios hacia la diferencia". "Si algo tenemos en común los valencianos es que somos diferentes entre nosotros".

Así lo ha destacado en el acto institucional por el Dia de la Comunitat Valenciana, en un año marcado por la recuperación después de la pandemia, tras la entrega de la Alta Distinción de la Generalitat a los equipos de vacunación contra el coronavirus por su labor, que ha permitido inmunizar a 4 millones de valencianos.

En el acto, amenizado por la Banda de Música Fallera Jerónima Galés, han intervenido la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra; el artista Paco Roca, que ha hablado en nombre de todos los galardonados, y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Ha contado con la presencia, además de los galardonados, de la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant; el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; así como otras autoridades y representantes de la política, la sociedad civil, el mundo de la cultura y las instituciones valencianas.

En su intervención, Paco Roca ha señalado que los premios que te concede tu ciudad y tierra "son los más importantes y más emotivos". La distinción del 9 d'Octubre, ha señalado, es "el reconocimiento más importante que puede recibir un valenciano".

Ha centrado sus palabras en resaltar la "diversidad" de la sociedad valenciana, compuesta por "valencianoparlantes y castellanoparlantes", de padres valencianos y migrantes, "católicos, musulmanes, taoístas, ricos y sin recursos, de diferentes ideologías y orientaciones sexuales", "los que les gusta la música de cámara y los que perrean con reguetón".

"Convivir en un espacio común no se trata de eliminar las diferencias", sino que el propósito debe ser "unir la diversidad", algo que "solo se puede hacer desde el respeto a los demás".

En ese sentido, el artista ha señalado que es precisamente ese el "papel que tiene la cultura". "Nos ayuda a comprender a lo demás, el arte siempre habla de la diversidad", "hace que comprendamos nuestro pasado y presente" y "consigue la magia de que durante un tiempo dejemos de ser nosotros mismos para ser otras personas". Todo ello "nos ayuda a ser sociales, respetar a los demás y eliminar los prejuicios hacia la diferencia", lo cual es imprescindible para que "una comunidad dispar viva en armonía".

Roca ha insistido: "Si algo tenemos en común los ciudadanos es que somos diferentes entre nosotros, siempre lo hemos sido a lo largo de la historia y siempre los seremos. Mi trabajo y el de los galardonados sirve para forjar el carácter de los valencianos y ese carácter es el del respeto a los demás", ha finalizado.

Antes de la ceremonia, en declaraciones a los medios, el poeta Josep Piera --otro de los galardonados con una distinción-- ha agradecido que se reconozca su "trayectoria vital": "Para mí, vivir es escribir y escribir es vivir", ha añadido. El cantante Dani Miquel ha destacado que reconocerle con la medalla al mérito cultural es "como que reconozcan a los niños" de la Comunitat, pues "son los que más recluidos estaban" en la pandemia.

Distinguida con la medalla al mérito cultura, la directora del Centro Dramático Nacional y el Teatre Nacional de Catalunya, Carmen Portaceli, ha señalado que "soñar es más importante que cualquier pandemia", antes de citar a Emilio Lledó para decir que "uno de los prodigios del ser humano es la posibilidad de vivir otros mundos y si en algún lugar se pueden vivir otros mundos es la cultura".

Asimismo, el actor Juli Mira ha comentado que es "un gran honor": "No piensas que aquello que estás haciendo y que realmente es lo que más te gusta hacer en esta vida te lo premien". Javier Mariscal, designado embajador de la Comunitat Valenciana, ha reivindicado que "la cultura es la mayonesa que nos hace que podamos vivir, reconocernos, compartir nuestros sentimientos".

Otro de los premiados, el hematólogo del Hospital La Fe Miguel Ángel Sanz, se ha mostrado "agradecido" por el galardón y reivindicado los recursos para la investigación científica. "Hay mucha investigación y muy buena, el problema es que necesitamos más", ha apuntado. La catedrática de Medicina Dolores Corella, ha reclamado "más inversión" y ha comentado que la investigación "siempre ha sido una labor muy silenciosa". Aquí ha lamentado que no ha sido hasta vivir en "situaciones donde realmente se requiere esta investigación, como la pandemia, cuando la sociedad lo valora".

La Generalitat ha reconocido también a la Federación de Scouts. Su representante, Vicent Ripoll, ha destacado que el premio "es el máximo galardón que puede recibir una asociación", y más cuando trabaja "a nivel altruista". Por su parte, el presidente de la Fundación pro-AVE, Federico Félix, ha destacado que la distinción a la trayectoria empresarial que ha recibido es "un apoyo vital" a las empresas en estos momentos tan difíciles. Y Regina Monsalve ha aseverado que su trabajo es reforzar la agricultura valenciana y "nunca esperaba que eso pudiera tener este eco".

El director de la Maratón València, Paco Borao, ha destacado que la Placa al Mérito Deportivo representa el "esfuerzo y en el que está detrás toda la ciudad". Los futbolistas Óscar Gil Regaño y Carlos Soler, medalla al mérito deportivo, han comentado que están muy contentos por este reconocimiento a su trayectoria aunque "aún les queda tiempo" en este año difícil.

Las Alta Distinción de la Generalitat ha sido otorgada este año a los equipos de vacunación contra el coronavirus. La han recogido, en su nombre, el celador Francisco Javier Puig, por la provincia de Valencia; la médica del Centro de Salud Pública de Benicarló Araceli Álvarez, y la enfermera de Atención Primaria del centro de Lucena del Cid, Paula Mateu, por la provincia de Castellón, y la enfermera supervisora del Servicio de Medicina preventiva del Hospital General Universitario de Alicante, Marina Fuster.

Las distinciones de este año se han entregado al historietista Paco Roca, la escritora Matilde Asensi, el poeta Josep Piera, el exjugador de fútbol Mario Alberto Kempes, Radio Valencia en su 90 aniversario, Publicacions de la Universitat de València y el anarquista César Orquín, a título póstumo, por salvar a 300 españoles en Mauthausen.

Por lo que respecta a las medallas al mérito cultural, han recaído en el actor Juli Mira, la directora del Centro Dramático Nacional y el Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portaceli; la novelista gráfica Cristina Durán, el cantante Dani Miquel, Al Tall, el grupo de cabaret Ploma 2 y al antifranquista 'Quico el Guerrillero'.

Las distinciones por la inclusión han sido para el Centro Nueva Opción de daño cerebral, la Federación de Scouts y Sant Joan de Déu, mientras que las distinciones al mérito empresarial y social han ido a parar a Federico Félix, Regina Monsalve, el Consolat de Mar y la cooperativa de Crevillent Enercoop.

Las distinciones al mérito científico son para la catedrática de Medicina Dolores Corella y el hematólogo del Hospital La Fe Miguel Ángel Sanz Alonso. En el capítulo deportivo, la medalla al mérito la han recibido Cristina Mayo Santamaría, Lola Ochoa Ribes y John Giner Muñoz "Jan de Murla"; así como los medallista de Tokio 2020 (los futbolistas Óscar Gil Regaño, Pau Torres y Carlos Soler; los atletas Héctor Cabrera, Míriam Martínez e Ivan Cano y el triatleta Héctor Catalá. La Placa al Mérito Deportivo se ha entregado a la Maratón de València.

Finalmente, el grupo teatral impulsado desde la UV Escena Erasmus ha obtenido la Distinció Lluís Vives y Javier Mariscal ha sido designado Embajador de la Comunitat Valenciana.