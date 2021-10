El presidente provincial del PP de València deja en manos de su ayuntamiento devolver el salario cobrado indebidamente como alcalde

El presidente provincial del PP de València, Vicente Mompó, dejará en manos del Ayuntamiento de Gavarda -del que es alcalde con mayoría absoluta desde 2011- devolver parte del dinero que cobró como primer edil porque incumplió su dedicación exclusiva al compatibilizarlo con la actividad de su propia empresa, según la recomendación de la Agencia Valenciana Antifraude.

Así lo sostienen fuentes cercanas a Mompo a Europa Press, que también han achacdo la denuncia a la época cuando inició "la carrera para ser presidente" del PP provincial. "Tiene el sesgo que tiene", y recuerdan que ahora es alcalde sin dedicación exclusiva ni parcial ya que solo asiste a los plenos.

Este entorno de Mompó también remala que es una irregularidad técnica o administrativa, "una cuestión formal", y garantizan que "siempre" presentó la declaración de bienes y que la corporación municipal era consciente de su situación, así como que decidió establecerse el 60% de los 40.000 euros que podía percibir como límite según la 'ley Montoro' en un municipio como este pueblo de unos mil habitantes.

La situación, según las mismas fuentes se perpetuó en el tiempo porque las interventoras no informaron y, por tanto, no pasó por el pleno municipal. "No hay ninguna voluntad de ocultar" su pertenencia a una empresa, recalcan, e indican que corresponde al Ayuntamiento decidir sobre esta "recomendación" de Antifraude.