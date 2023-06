El PSOE fuerza a la Comisión Europea a pronunciarse antes del 23J sobre el veto del PP y Vox a la bandera LGTBI

La Comisión Europea (CE) deberá pronunciarse, antes de las próximas elecciones generales del 23J sobre la prohibición instaurada por el PP y Vox de la bandera arcoíris, símbolo del movimiento LGTBI, en los edificios públicos del municipio valenciano de Nàquera y de las concentraciones contra la violencia machista.

La europarlamentaria socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero ha registrado una pregunta prioritaria (por lo que la CE tiene un plazo de un mes para contestar por escrito) sobre si considera que el pacto del nuevo Gobierno municipal en Nàquera “vulnera la legislación de la Unión Europea relativa a la no discriminación por motivos de orientación sexual, así como los principios de igualdad y la no discriminación consagrados en sus tratados y en la Carta de Derechos Fundamentales”.

La eurodiputada del grupo socialista europeo también pregunta a la CE si considera que la violencia machista existen si cree que los poderes públicos “tienen la obligación de luchar contra la violencia de género”.

El pacto entre el partido de extrema derecha y los populares se ha sustanciado este martes en la firma de un documento de 20 puntos por parte del que será nuevo alcalde de la localidad, Iván Expósito, y el líder municipal del PP y teniente de alcalde, Vicente Estellés.

El documento, colgado en la página de Facebook de la formación ultra, incluyo puntos como el veto al colgado de banderas LGTBIQ+ en edificios públicos y a la condena de forma oficial a la “violencia machista”.

En concreto, el punto 15 establece la “promoción de los valores constitucionales” y en consecuencia el “cumplimiento de la ley de banderas, no colocando banderas LGTBI en balcones y fachadas de instalaciones municipales”, mientras el punto 16 dice: “Sustituir las concentraciones de 'No a la violencia machista' por 'No a la violencia' o 'Condenamos toda violencia'”.