PSPV y Compromís piden a la portavoz del PP de València que aclare lo que cobra de la universidad que vendió como consellera

El concejal de Hacienda y Desarrollo de los Sectores Económicos en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán (PSPV), y el vicealcalde, Sergi Campillo (Compromís), han pedido a la portavoz municipal del PP y candidata a la alcaldía, María José Catalá, que aclare sus colaboraciones como profesora con universidades privadas y lo que cobra por ello, tras la información publicada por elDiario.es sobre su negativa a detallar lo que percibe como profesora asociada de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), la universidad que vendió al Grupo Planeta cuando era consellera de Educación de la Generalitat Valenciana.

Sanjuán ha mostrado este viernes su sorpresa porque la portavoz popular en el Consistorio, María José Catalá, oculte las retribuciones que percibe de una universidad que ella misma privatizó cuando era responsable de la Conselleria de Educación.

“Me sorprende que cuando a alguien le preguntan qué cobra no sepa decirlo. Creo que todas las personas que nos están escuchando saben lo que cobran de nómina, el día que se la ingresan y los recursos con los que cuentan. Por eso, es más que sorprendente que no seas capaz de responder a lo que cobras, que no lo hayas declarado y que, además, no aportes ningún tipo de claridad y esquives la respuesta. Porque es una pregunta muy fácil de responder. Todas las personas que trabajamos de verdad, que estamos en el sitio donde nos han contratado y que cobramos la retribución que viene marcada, no tenemos ningún problema en decirlo y todo el mundo en esta ciudad sabe cuánto dinero cobra. Todo el mundo menos, parece, la señora Catalá. Y creo que debería aclararlo porque es cuanto menos sospechoso que no declare la retribuciones que recibe de una universidad que privatizó personalmente cuando era responsable de la Conselleria de Educación. Y no sé si también tendrá algún problema de compatibilidad para estar en dos universidades a la vez. Son cosas que la señora Catalá debería aclarar”, ha maniferstado a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Según la web de transparencia del Ayuntamiento, Catalá cobra 74.000 euros brutos anuales y desde 2017 colabora con la VIU y con la Universidad Cardenal Herrera. Entre 2017 y 2019 colaboró también en el Instituto de Educación Superior EAE, otra entidad vinculada al Grupo Planeta.

El propio edil de Hacienda ha comentado que da clases como profesor asociado en una universidad pública con una plaza que obtuvo por concurso y con una compatibilidad aprobada en el pleno municipal. “Creo que en ese pleno se contó con el voto a favor del PP, incluido el de Catalá si ese día estaba en el Ayuntamiento”, ha dicho. Así, ha explicado que recibe 270 euros --en bruto-- por la asignatura que imparte, que son unos 200 euros netos. Cuando daba dos asignaturas, su salario era de unos 400 euros brutos.

“Esto se suma a una serie de despropósitos del Partido Popular en materia de retribuciones porque esta misma semana hemos escuchado al señor Mazón decir que le parece que debería congelarse el sueldo del presidente de la Generalitat cuando cobra 10.000 euros más que él”, ha continuado Sanjuán, quien también ha criticado la patrimonizalización de las instituciones de la derecha: “Creo, sinceramente, que el problema es que la derecha se siente con la capacidad de decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer porque el resto, a su juicio, no tenemos derecho a ocupar las instituciones y ellos por el contrario pueden hacer lo que sea de manera irregular y de manera poco transparente, ocultando sus movimientos. Porque, en este caso, o nos ha engañado con que está de profesora o no nos está contando lo que cobra. Así que o mal o mal, porque ella, ellos, se creen que tienen derecho a decirle al resto lo que tienen que hacer porque el resto, para ellos, somos intrusos en las administraciones”, ha dicho.

“Pues bueno, la misma transparencia que ella reclama ahora tiene el problema de que se la tiene que aplicar a sí misma. Y vamos a ver si es capaz de aplicársela. Creo que estaría muy bien que, como es una respuesta que se puede dar muy fácil, dentro de un rato cualquiera le pudiera preguntar y nos dijera qué está cobrando de las diversas universidades en las que trabaja y si tiene la compatibilidad para todas ellas porque creo que es un elemento también muy interesante”, ha finalizado.

Campillo habla de “puertas giratorias”

Por su parte, el vicealcalde y portavoz municipal en el Ayuntamiento de València, Sergi Campillo, coincide con su compañero al estimar que “cuanto menos es poco ético que Catalá acabe trabajando en una universidad privada que ella privatizó. Si habría que definir lo de las puertas giratorias en el diccionario quizá haría que hacer una afección y preguntarle a Catalá”, ha sugerido.

“Es obligatorio que la portavoz del PP tenga transparencia y diga claramente qué cobra de las universidades”, ha afirmado Campillo para agregar: Estamos sorpendidísimos de la altísima empleabilidad de Catalá. Es síndica en Les Corts, portavoz del PP en el Ayuntamiento y profesora de varias universidades. Con razón se pierde gran parte de los plenos del Ayuntamiento. Empiezo a pensar que hablamos de un par de gemelas“, ha ironizado.