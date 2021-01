Rodríguez-Lescure (oncólogo): “Hemos constatado que el 20% de los casos de cáncer ha quedado sin diagnosticar por el colapso del sistema”

En mitad de la tercera ola de contagios por Covid 19 tras las reuniones navideñas, nos recibe en su despacho del Hospital General Universitario de Elche -al borde del colapso- el jefe del Servicio de Oncología Médica de este departamento, a su vez presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) desde octubre de 2019.

Un estudio realizado por, entre otras asociaciones, la que usted preside, asegura que se ha producido un descenso del 21% en el diagnóstico del cáncer en España por el colapso del sistema que ha traído el coronavirus. ¿Es realmente así?

Así es, de forma tajante. Es un estudio en el que, basado en nuestra experiencia, hemos constatado que el 20% de los casos de cánceres de media, hablamos de entre un 15 y un 25%, ha quedado sin diagnosticar por el colapso del sistema de salud, esto es por la imposibilidad de acudir a la primera entrevista desde marzo hasta junio [durante la primera ola].

¿Qué ha pasado desde junio? ¿Se ha mantenido la tendencia?

No tenemos datos concretos pero mis sensaciones son que sí. Y además tiene toda la lógica porque hay cosas que explican el porqué. Se ha hablado mucho de que el motivo obedece al miedo de los pacientes que, ante el desarrollo de los primeros síntomas de cáncer, no acuden al hospital por temer contagiarse. Esto puede haber ocurrido al principio, pero en una parte mínima. Yo creo que sobre todo es por la dificultad de acceder al sistema de salud tanto antes como actualmente. Conseguir la primera atención del médico de familia es muy difícil o lo que es lo mismo, se ha establecido un muro en el acceso que hace que muchos pacientes desarrollen síntomas y no lleguen a ser diagnosticados o lleguen a ser diagnosticados tarde. Y eso supone que por el camino se haya quedado mucha gente o que otros vayan a someterse al tratamiento en una fase avanzada, perdiendo oportunidades de curación o de paliación.

¿Usted también se ha encontrado con esa demora en sus pacientes?

Sí, en todos los sitios, incluso ahora con fecha de diciembre nos llegan pacientes que, después de pasar por el proceso, su historia clínica habla de una sintomatología que se ha iniciado cuatro meses antes y esto no era habitual antes de la pandemia. También hay pacientes que me cuentan que han sido objeto de atención por telemedicina, esto es intentar diagnosticar un cáncer mediante una foto por Whatsapp… En fin.

Psicológicamente, ¿cómo ha afectado al paciente esta demora?

El daño psicológico es evidente. Una persona que está en una situación angustiosa al estar desarrollando un síntoma, que requiere de un diagnóstico, una atención y no tenerla, es tremendo. Y en algunos casos tendrá implicaciones de cara al resultado final y en otros no, por fortuna. En concreto se están diagnosticando cánceres de colon en situación de obstrucción intestinal de una forma más frecuente de lo habitual y eso implica un estadio más avanzado, incluso por urgencias. Evidentemente esto no es la mayoría de los casos, pero sí llama la atención.

¿Es cierto que existen casos de pacientes que han muerto de cáncer sin ser tratados?

Todos estos datos y sensaciones nos dan que pensar que posiblemente sea así; estamos convencidos y con el tiempo sabremos el número de pacientes que se están quedando por el camino. Pensar que hay quien no ha podido ni siquiera recibir el tratamiento es lo más agobiante, ya no digo curativo, sino paliativo.

Incluso ¿sin ser diagnosticados?

Es posible que haya ocurrido, sobre todo en personas mayores o con menor soporte social y familiar, pero tendremos que esperar para analizarlo en estudio de mortalidad comparada en el tiempo. Pero, ¿que está ocurriendo esto? Es un hecho.

Investigación oncológica

Teniendo en cuenta que una vacuna tarda entre 5 y 10 años en desarrollarse y que la de la Covid ha sido en tiempo récord, ¿cree que se podría avanzar mucho más rápido en investigación oncológica para salvar vidas si los gobiernos y las empresas quisieran?

Indudablemente la respuesta es la ciencia y este es un ejemplo muy bueno. Cuando hay una determinación y una inversión suficiente, se consiguen cosas y esto afecta a la idea general de que hace falta más investigación en nuestro país porque la que hay es irrisoria. Hasta Grecia, sin querer ser peyorativo, aporta más de su PIB a investigación que España. Y una sociedad que no invierta en investigación no tiene futuro y nos estamos quedando atrás.

Hasta Ana Obregón lo ha reclamado recientemente en las pasadas Campanadas.

Sí, ella lanzó un mensaje muy sólido en ese sentido. Pero es un clamor y no podemos seguir siendo el país de sol y playa y turismo, que eso está muy bien, pero nuestro modelo productivo no se puede basar solo en eso cuando estamos perdiendo gente muy preparada en investigación que no tiene hueco porque no hay un plan.

Por el contrario, otro personaje influyente, el médico Jesús Candel ‘Spiriman’, fue censurado en Twitter por decir que "el que se quiere curar de cáncer se cura y el que no, se muere".

Esta afirmación sería genial… si fuera verdad. El problema es que entra en algunos planteamientos pseudocientíficos de cierto riesgo porque vinculan el origen de la enfermedad con lo emocional y se basa en que eres tú el responsable de haber generado ese cáncer por algún conflicto emocional no resuelto. Creer que tú puedes curarte de un cáncer por tu estado de ánimo supone también creer que si no te curas es porque no has estado animado, implicando una cierta culpabilización. Por otro lado, insisto en que estar animado y ser positivo, y es algo que se dice pero que no es fácil de hacer, a la hora de afrontar una situación como esta influye en cómo va a ser tu vivencia, si constructiva o deprimente, pero no se puede afirmar lo que ha dicho ese hombre.

¿Qué opinan de las donaciones de Amancio Ortega? El Hospital de Elche, donde usted trabaja, incorporó unos aparatos para la detección oncológica de la fundación del empresario.

Se critica mucho que esto venga del ámbito privado. Pero quien lo critica normalmente es porque olvida o no recuerda que lo que viene a cubrir la donación, y hablo en clave nacional, era una necesidad absoluta y que sí, por supuesto, debería depender de la financiación pública. Lo que era impresentable era el déficit de aceleradores en toda España y esta iniciativa de este hombre ha paliado bastante pero no de forma absoluta una situación decimonónica.