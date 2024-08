Durant els mesos de juliol i agost, Sampleòpolis publicarà cada diumenge les sessions i directes dels artistes que van participar a la seua primera Festa Major, celebrada el passat 1 de juny. El veterà dj Alberto Sola és l'encarregat d'aquesta cinquena entrega, plena de groove i sonoritats elegants

Col·leccionista de discos i gran selector, Alberto Sola va convertir-se en una figura rellevant en la nit valenciana com a resident de la sala Barraca a meitat de la dècada dels 2000. Els últims mesos ha dedicat els seus esforços a contar tot el que va passar en eixa època de clubbing a través del llibre “Génesis”, del qual ja vam parlar a Píndoles, i ha posat en marxa el projecte “Genesis Music”, que funciona com a promotora i com a segell.

Un dj versàtil i experimentat que, sense cap mena de dubte, se sentia com a casa i que ens va delectar amb una sessió house molt acurada, plena de groove i sonoritats elegants, amb temes clàssics i actuals, que va servir d'antecedent a la festa “Génesis” del cap de setmana següent, amb la tornada de Danny Fiddo a les cabines com a leitmotiv.