El millor del 2022

Bon any nou a totes i a tots!

Sigueu molt benvinguts i benvingudes a Sampleòpolis, un espai dedicat a la música electrònica; en format de podcast, amb una servidora, Aurora Mora, a la direcció i presentació, i amb Jordi Coll als comandaments tècnics, des dels estudis de Ràdio Godella.

Ja sabeu que cada primer diumenge de mes, teniu a la vostra disposició a l’edició valenciana d’elDiario.es i a les plataformes de podcasts habituals, un nou episodi de 90 minuts, amb el seu corresponent tracklist, per a gaudir, escoltar, ballar, sentir i aprendre coses entorn a la cultura musical que va marcar les darreres dècades del segle XX i les primeres del segle XXI.

En el primer dia de l’any de 2023, a Sampleòpolis toca la tria del millor de la collita del 2022, l’any que acabem de deixar enrere, i ho farem de la manera més honesta de que som capaces, sense mirar de reüll a altres, sense imitacions, simplement confiant en el nostre instint, en el bon gust, en les nostres fílies i fòbies, i, com no, en la nostra comunitat sampleopolítica.

Què trobareu els propers 90 minuts? Doncs una selecció musical molt personal, i en conseqüència, tan arbitrària, incompleta, imperfecta i manifestament millorable com qualsevol altra.

No ens amaguem; en aquest llistat del millor del 2022, no estarà Bad Bunny, ni Beyoncé, ni Rosalia, i, sense voler fer a ningú de menys, la veritat és que creiem que no cal que un projecte humil com aquest coincidisca fil per randa amb les grans plataformes i amb els grans mitjans.

Ho diem clarament: n’estem orgulloses de la selecció, i òbviament no parlem de futbol, encara que la tria no ha estat senzilla i hem hagut de fer molts 'descartes', així com tampoc ha sigut fàcil establir l’ordre de les cançons, encara que ha de quedar clar que no es tracta d’un rànquing sinó d’una sessió, que tindreu també disponible en els pròxims dies com a bola extra en format de DJ mix sense interrupcions.

I sense més preàmbuls...

TRACKLIST SAMPLEÒPOLIS T3E05. EL MILLOR DEL 2022

00. [SINTONIA] M.I.A. Pull up the people

01. NOSAJ THING - Continua

02. PLAID - Feorm falorx

03. KAITLYN AURELIA SMITH - Locate

04. BJÖRK feat. KASIMYN - Atopos

05. KENDRICK LAMAR - N95

06. PUSHA-T - Just so you remember

07. LITTLE SIMZ - Broken

08. ROCÍO MÁRQUEZ & BRONQUIO - Un ala rota

09. TOTALLY ENORMOUS EXTINCT DINOSAURS - Crosswalk

10. HOT CHIP - Freakout/release

11. ODESZA feat. BETTYE LAVETTE - The last goodbye

12. FLUME feat. EMMA LOUISE - Hollow

13. HUDSON MOHAWKE - Is it supposed

14. CHARLOTTE ADIGÉRY & BOLIS PULPUL - Ceci n’est pas un cliché

15. SUDAN ARCHIVES - NBPQ (Topless)

16. M.I.A. - Energy freq

17. FKA TWIGS feat. SHYGIRL - papi bones

18. WATCH THE RIDE, NIA ARCHIVES - Mash up the dance

19. OKZHARP - Fall in up in the CLK

20. MODERAT - Undo redo

21. DANIEL AVERY feat. KELLY LEE OWENS & HAAi - Chaos energy

22. HAAi feat. JON HOPKINS - Baby, we’re ascending

23. HVOB - Gluttony

24. FRED AGAIN - Jungle

25. KH (KIERAN HEBDEN) - Looking at your pager

26. METRONOMY - Love factory (Chloé remix)

27. LEFTFIELD - Accumulator