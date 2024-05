Sampleòpolis celebra una gran festa per als amants de la música electrònica

Estem encantats d'anunciar que el podcast de música electrònica Sampleòpolis celebrarà una festa espectacular el pròxim 1 de juny de 2024. L'esdeveniment tindrà lloc en Killing Time, la meca del so underground de València, situat al carrer Dr. Sumsi, 21, al barri de Russafa.

Aquesta “festa major” començarà a les 16:00 hores i s'allargarà fins a les 3:30 hores de la matinada, oferint més d’onze hores de música electrònica de qualitat, amb una selecció dels millors DJs de l’escena local de València, combinada amb la visita del col·lectiu responsable del podcast Viatge Electrònic, provinent de Granollers i Barcelona.

A continuació, detallem els horaris i artistes que participaran en aquesta inoblidable nit:

Horaris i artistes:

• 16:00 - 17:00: Aurora Mora (Torrent)

Instagram: @sampleopolis_podcast

sampleopolis.com

Com a creadora del podcast Sampleòpolis, és l’organitzadora d’aquesta festa major. L’1 de juny, abans d’exercir exclusivament com amfitriona, Aurora obrirà la pista a l’hora del café posant alguns discos de la seua col·lecció personal, en una sessió exclusiva en format vinil, que servirà d’escalfament per a tot el que vindrà després.

• 17:00 - 18:30: Takk Iori (Granollers)

Instagram: @takkiori

takkiori.com

A la ciutat del Túria, l’enamorat del Japó Takk Iori ens mostrarà la seua cara més ambient, amb un set construït de sonoritats elegants, estructures intel·ligents i melodies confortants, propícies per a donar el tret d’inici a una festa major on la música serà la protagonista i que promet resultar inoblidable per al públic assistent.

• 18:30 - 20:00: Alberto Sola (València)

Instagram: @albertosola

soundcloud.com/alberto_sola

Col·leccionista de discos i gran selector, Alberto Sola va convertir-se en una figura rellevant en la nit valenciana com a resident de la sala Barraca a meitat de la dècada dels 2000. Els últims mesos ha dedicat els seus esforços a contar tot el que va passar en eixa època de clubbing a través del llibre “Génesis”. Un dj versàtil i experimentat que ens delectarà amb una sessió molt acurada.

• 20:00 - 21:30: Lucía Gea (València)

Instagram: @lucia.gea

soundcloud.com/lucia-g-tobar

Lucía Gea s’ha guanyat a pols la seua consideració com una de les referents absolutes de l’actual escena electrònica valenciana, amb una legió de seguidors. Actualment és resident a la sala Spook, on cada setmana ix aclamada pel públic pels seus sets de techno plens d’energia. Una artista tot terreny que ha exportat el seu talent a ciutats com Londres, Berlin, Paris, Madrid o Barcelona.

• 21:30 - 22:30: Hari Hari LIVE (Granollers)

Instagram: @hariharibcn

soundcloud.com/hariharimusic

Hari Hari arriba a València carregat amb la seua maquinària per a desplegar en directe el seu so fosc, dur i amb personalitat pròpia. Greus, sintetitzadors i molta distorsió seran els ingredients als que recorrerà aquest músic, amb més de vint anys de trajectòria, per a aconseguir el seu objectiu: crear una tribu que balle al ritme d’un trànsit col·lectiu.

• 22:30 - 01:00: Lauseek b2b Obak (Barcelona)

Instagram: @lauseek, @eva_manuel

soundcloud.com/lauseek, soundcloud.com/evamanuelmarquez

Una simbiosi perfecta és la que representa la unió d’aquestes artistes, on els sons més ambientals i experimentals de Lauseek es combinen amb els més gruixuts i sincopats d’Obak en un equilibri que sols es trenca quan la pista de ball demana que circule això: ritmes trencats amb molt de baix i bones vibracions que activen els nostres circuits motors i sensorials.

• 01:00 - 03:30: Dosha b2b Monqui = Donqui (Granollers)

Instagram: @doshamusic, @monquimonq, @donquidjmusic

viatgeelectronic.cat

La química entre Dosha i Monqui en la pista i en el dia a dia del podcast Viatge Electrònic és de tal calibre que han acabat formant un duo inseparable, capaç de transmetre al públic eixa connexió especial. Siga en format digital o exclusivament en vinil, la seua proposta artística és eclèctica i multidireccional, conjugant estils i sonoritats provinents de Chicago, Detroit, Bristol, Tòquio o Johannesburg.

A més, ens complau informar que la imatge de la festa ha estat realitzada per l'il·lustrador Xavi Ramiro, conegut pel seu estil vibrant i dinàmic.

El podcast Sampleòpolis va començar a emetre's l'octubre de 2020, té caràcter mensual amb un episodi de 90 minuts cada primer diumenge de mes, i està escrit, dirigit i presentat per Aurora Mora. Aquesta festa major posa la cirereta a quatre temporades ininterrompudes de Sampleòpolis.

L'entrada és lliure fins a les 22:00 hores. A partir d'aquesta hora, l'entrada tindrà un cost de 10 euros amb consumició inclosa. A més, fins a les 22:00 hores, els dobles de cervesa costaran només 2 euros.

Us esperem per gaudir d'una jornada plena de ritme, energia i la millor música electrònica a Killing Time. No us perdeu aquesta oportunitat de viure una experiència única i de celebrar amb nosaltres el nostre amor per la música electrònica.

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres a través del nostre correu electrònic sampleopolis@gmail.com o visitar la nostra pàgina web www.sampleopolis.com.

Ens veiem a la pista de ball!