Sanidad cierra acuerdos con laboratorios privados e instituciones públicas para que le ayuden a realizar PCR

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha formalizado ya una serie de acuerdos con instituciones públicas y laboratorios de privados, para que le ayuden en la realización y análisis de pruebas PCR.

Así lo ha confirmado este jueves el 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, tras reunirse con la delegada del Gobierno en la Comunitat, Gloria Calero, para abordar la gestión de la pandemia de la Covid-19.

Puig ha explicado que este miércoles, la consellera de Sanidad, Ana Bareceló, mantuvo un encuentro con diversos laboratorios y ya ha formalizado acreditaciones para colaborar a la hora de realizar y analizar pruebas PCR.

"Vamos a trabajar conjuntamente con todos aquellos que puedan ayudarnos a tener la mayor dotación posible de PCR y su análisis consiguiente", ha asegurado el jefe del Consell. Ayer mismo, ha recordado, se hicieron 9.000 PCR en la Comunitat y la intención del Consell es "continuar aumentando en la medida en que sea necesario". No obstante, una PCR "no es una vacuna, si no un test que tiene la validez y el tiempo que tiene", ha apuntado.

En cuanto a los retrasos en los resultados de las PCR que se han registrado en la Comunitat, por falta de los reactivos necesarios para llevar a cabo la prueba, Puig ha querido dejar claro que "no es problema de imprevisión, sino de mercado" y que lo que buscan es "una situación de seguridad máxima en la obtención de reactivos".

Según el jefe del Consell, "hay un problema real no solo en la Comunitat, en otras CCAA es de mayor dimensión" y la voluntad del Gobierno valenciano es "hacer todas las PCR posibles para garantizar la máxima seguridad de la ciudadanía".

En este sentido, Puig ha recordado que "la detección precoz es fundamental". De ahí que también haya aceptado el ofrecimiento de rastreadores militares que el Gobierno central ha puesto a disposición de las CCAA. La Comunitat Valenciana ha solicitado 150 del total de 2.000 que ha ofertado el Ejecutivo y está previsto que lleguen a principios de septiembre para trabajar en el área metropolitana de València -donde ahora se registran más rebrotes-, y en aquellas zonas geográficas donde surjan brotes importantes.