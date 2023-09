El bipartito de PP y Vox, lo que nos espera

Dubitativo arranque del Ejecutivo que preside Carlos Mazón

El Consell se lía con las plazas de maestros, el valenciano y las incompatibilidades

El recién estrenado bipartito del PP y Vox en la Generalitat Valenciana no parece haber trabajado mucho en estos primeros compases. Ha dejado al frente de las Emergencias todo el verano a los cargos del anterior Gobierno del Pacto del Botánico para destituirlos en el primer pleno del Consell a la vuelta de las vacaciones. Y ha indignado al mundo de la enseñanza, después de que la directora general de Personal Docente, Sonia Sancho, nada más tomar posesión, se marchara dos semanas del despacho, en la antesala de un continuado desastre de errores en sucesivas listas de adjudicaciones de plazas de profesores para el curso que ahora comienza.

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, no ha entrado con mal pie solo por el desbarajuste sin precedentes en la incorporación de profesores a los centros docentes. También se ha hecho un lío con el valenciano, lengua que ha declarado que no piensa hablar en público con el argumento de que él es “de Alicante”, pero sobre la que se permitió comentar que le extraña que las universidades valencianas tengan cátedras de Filología Catalana, que le parece bien que cada conseller “utilice el valenciano que estime conveniente” o que no cree que la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) “tenga la verdad absoluta”. Afirmaciones escandalosas en quien gestiona precisamente el área de Política Lingüística.

La AVL le respondió que “proyectar la idea de que puede haber más de una normativa lingüística es completamente improcedente” y Carlos Mazón ordenó plegar velas.“Reconocemos la autoridad científica de la Acadèmia Valenciana de la Llengua”, proclamó, sobre todo después de que el expresidente Eduardo Zaplana, su mentor político en otros tiempos, recordara que la institución es fruto del pacto lingüístico que promovió él mismo cuando fue jefe del Consell.

Pero el bipartito de coalición del PP con la extrema derecha no ha dejado tranquilo el tema de la lengua por otros motivos. Ante la iniciativa de la izquierda y los grupos nacionalistas para que se puedan usar en el Congreso de los Diputados todas las lenguas oficiales de las comunidades autónomas, el Consell aprobó una declaración institucional que pretende persistir en la diferenciación del valenciano y el catalán, aunque en la rueda de prensa posterior al pleno, en una llamativa contradicción, la consellera de Hacienda y portavoz, Ruth Merino, mostrara su actitud contraria justo al uso de lenguas distintas al castellano en los debates parlamentarios.

Por otra parte, el bipartito que preside Mazón cumplió, al aprobar un proyecto de ley en el primer pleno tras las vacaciones con las que ha arrancado su trayectoria, la promesa “estrella” de suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones, medida que beneficia a las rentas más altas y supone una pérdida de recaudación de más de 350 millones de euros en las arcas de la Generalitat Valenciana. No ha resuelto, sin embargo, los problemas de incompatibilidades del vicepresidente Vicente Barrera. El máximo representante de Vox en el Gobierno valenciano sigue figurando, casi dos meses después de tomar posesión, como administrador de hasta siete empresas. Ante las críticas de la oposición por la situación del político de extrema derecha en su cargo de vicepresidente, Mazón alegó que está dentro del plazo previsto legalmente para resolver las incompatibilidades.

Así empieza el primer Gobierno valenciano de coalición del PP con Vox. Todavía es pronto para ver lo que nos depara, aunque más de uno ya lo pueda intuir.

Aquestes informacions, així com diverses col·laboracions de caràcter cultural i articles d'opinió, es publiquen en l'edició en valencià d'elDiario.es. La pots llegir ací.

