El Gobierno de Mazón ataca la Acadèmia Valenciana de la Llengua, creada por el PP para pacificar el conflicto lingüístico

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha atacado este jueves la paz lingüística conseguida por la la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), un órgano estatutario creado precisamente el PP en 1998, durante la época de Eduardo Zaplana al frente del Ejecutivo autonómica, para pacificar el conflicto lingüístico. Rovira ha afirmado este jueves que no cree que la AVL “tenga la verdad absoluta, como no la tiene nadie” sobre el valenciano y ha defendido que “cada uno utilice el valenciano que estime conveniente”. A pesar de afirmar que habla valenciano en la intimidad con amigos, el titular de Educación ha dicho que no utiliza la lengua cooficial en público porque es “de Alicante”.

La AVL se creó mediante la Ley 7/1998, que la declaró institución de la Generalitat Valenciana, de carácter público, con personalidad jurídica propia y que ejerce sus funciones con autonomía orgánica, funcional y presupuestaria para garantizar su objetividad e independencia. Sus funciones son las de determinar y elaborar la normativa lingüística del valenciano, y velar por la lengua.

José Antonio Rovira se ha pronunciado así en rueda de prensa preguntado sobre un tuit publicado este miércoles en redes sociales de la Conselleria de Agricultura que dirige José Luis Aguirre, de Vox, escrito en un valenciano no normativo y repleto de faltas de ortografía, sobre lo que ha dicho que “no es un experto en cuestiones lingüísticas”. El departamento de Agricultura borró de madrugada el mensaje ante el aluvión de críticas y de chanzas por el texto.

En concreto, la cuenta oficial de la Generalitat Valenciana publicó un mensaje para difundir que el conseller de Vox “analisa en el Grup Tragsa l'eixecució de proyectes en marcha” (sic). Un extraño lenguaje que va más allá de la normativa no oficial del secesionismo lingüístico.

El Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón, formado por el PP y Vox, intenta así dinamitar la paz lingüística, propiciada con la creación de la AVL. Y lo hace tras las declaraciones del expresidente Eduardo Zaplana en el diario La Vanguardia, en las que defendía la validez de la institución estatutaria. “No es bueno volver a discutir sobre algo que debe dejarse a quienes tienen capacidad para abordarlos, que son los académicos”, dijo Zaplana este martes.

A pesar de ostentar las competencias de Política Lingüística, el conseller se ha desentendido de la posibilidad de unificar el criterio normativo en las publicaciones oficiales de la Generalitat Valenciana.

También ha afirmado que “se entiende” que las consellerias tienen que cumplir el Estatuto de Autonomía, si bien se ha preguntado “por qué no va a tener” un conseller “la libertad de poder elegir sus normas”, y ha considerado si es que “la libertad solo se puede aplicar en un sentido y no en todos”.

Además, ha destacado que le resulta “extraño” y “curioso” que las universidades valencianas tengan departamentos de Filología catalana, cuando “la lengua nuestra es el valenciano”, y preguntado sobre si como titular de Universidades va a promover un cambio de denominación, ha señalado que no lo sabe y que lo estudiarán. Sin embargo, se trata de una competencia estatal. “Me resulta extraño (...) Lo dejo encima de la mesa, nada más”, ha dicho en referencia a los estudios de Filología catalana.

Rovira sobre el valenciano: “No es el idioma habitual”

El Gobierno de Carlos Mazón, formado por el PP y Vox, “cree que nuestro idioma se llama valenciano, y punto”, ha resaltado el conseller de Educación, quien ha manifestado que el valenciano debe ser “una riqueza cultural” que una a todos los valencianos, no que los separe ni los divida.

Respecto a si habla valenciano, ha indicado que lo entiende y lo lee “perfectamente”, pero de donde es él, Alicante, “no es el idioma habitual”, si bien tiene unos amigos en un pueblo y cuando va sin darse cuenta se “arranca” a hablarlo, pero en público “normalmente” no lo hace.