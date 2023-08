Ximo Puig acuerda con Francina Armengol que el Congreso reconozca la doble denominación catalán-valenciano

El pasado 17 de agosto, la expresidenta balear Francina Armengol se estrenaba como nueva presidenta del Congreso de los Diputados a propuesta del PSOE reivindicando la diversidad de España y anunciando el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara baja -en referencia al catalán, el euskera y el gallego-, una medida de difícil encaje y que ha provocado diversas reacciones. Una de las primeras fue la de la Generalitat Valenciana, gobernada por el Partido Popular con la extrema derecha de Vox, que el viernes por la mañana advirtieron, por medio de una declaración institucional, a Pedro Sánchez y a Francina Armengol que no permitirán “ni un ataque más” al valenciano, después de que ambos obviaran esta denominación de la lengua y la incluyeran dentro del catalán.

El uso de las lenguas cooficiales en el Congreso: un debate legal y un desafío logístico

Más

A raíz de esta polémica, el PSPV anunciaba este lunes su intención de pedir al Congreso que incluya formalmente la denominación de valenciano, e insistían en que “la mejor manera de defender una lengua es hablarla”, en referencia a las críticas del Gobierno valenciano. Así lo aseguraba el secretario general de los socialistas valencianos y expresident de la Generalitat, Ximo Puig, tras reunirse con la dirección del Grupo Socialista en las Corts, con diputados y senadores, y con miembros de la dirección del PSPV.

El dirigente socialista destacó que, “por primera desde 1834, los diputados y diputadas podrán utilizar el valenciano en Cámara baja”, al tiempo que adelantaba que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, “está alineada con nuestra posición”. “El valenciano, de acuerdo a lo establecido por la Acadèmia Valenciana de la Llengua, tiene que estar presente como el resto de lenguas cooficiales, y así será”, ha subrayado.

“El PP ve problemas donde nosotros vemos avances”

En relación a la declaración institucional realizada por el Consell de Carlos Mazón, Ximo Puig ha defendido que “no es momento de reabrir viejas heridas y perdernos en batallas que no llevan a nada”: “Lo peor que le puede pasar al valenciano es que sea objeto de conflicto, los que no quieren el valenciano no pueden volver a llevarnos a esa situación. El PP ve problemas donde nosotros vemos avances”, ha recalcado.

Por último, el secretario general de los socialistas valencianos recordaba que “lo que es un atentado contra la lengua es no usarla” y que “no pueden defender el valenciano quienes nunca lo hablan”. “La decisión de permitir el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso es un paso determinante que demuestra que la España real acaba imponiéndose y que somos más fuertes en la diversidad”, ha concluido.