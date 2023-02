Compromís supera el trago de las primarias

La coalición valencianista votó con suspense sus candidaturas

Joan Baldoví asume el liderazgo y Aitana Mas esquiva una crisis

Ciertas elecciones las carga el diablo. También las primarias. Especialmente si todos los puestos de las candidaturas dependen de las urnas, y no solo las cabeceras de lista, y si además se ordenan según un complejo sistema que busca garantizar el equilibrio de fuerzas entre los partidos que forman una coalición. Los resultados de las primarias de Compromís permitieron respirar, no solo a los dirigentes de las coalición valencianista, sino al conjunto del Pacto del Botánico. No habrá crisis en el Gobierno valenciano a tres meses de las elecciones autonómicas. La vicepresidenta, Aitana Mas, esquivó una derrota que muchos temían. Lo hizo por la mínima, pero fue suficiente.

Mas había alertado sobre una eventual derrota en la cabecera de lista por la circunscripción de Alicante. “Es obvio”, había respondido a la preguntas de si se vería desautorizada en el caso de perder. No ocurrió, acabó agradeciendo el apoyo “por revalidar la confianza” y escribió en Twitter: “¡A por el tercer Botànic, que lo tenemos a la vuelta de la esquina!”. El fantasma de un conflicto en Compromís, al desbaratarse sus equilibrios internos por una pérdida de representación de Iniciativa, el partido de la vicepresidenta, frente a Més, la formación mayoritaria, se disipó, como también lo hizo una eventual crisis de Gobierno.

Por otra parte, el resultado obtenido por Joan Baldoví como candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana fue la mejor de las noticias de esas elecciones primarias para Compromís. El diputado en el Congreso se presentaba en solitario para el puesto que, también en solitario, había ocupado Mónica Oltra en las elecciones primarias de 2015 y 2019. Un apoyo mermado de militantes y simpatizantes (eran unas votaciones abiertas) no hubiera pasado desapercibido. Sin embargo, con los 21.620 votos obtenidos, una cifra similar a las logradas por Oltra (22.152 el año 2015 y 23.315 apoyos en 2019), se consolida en el liderazgo de la coalición y en su cartel electoral, como explicaba Laura Martínez en su crónica. Baldoví tiene el apoyo de las bases valencianistas para buscar el voto del electorado.

Protestas de los activistas al descubrirse la falsa identidad

Un policía infiltrado en grupos vecinales de Benimaclet y en el movimiento antifascista

La infiltración de un policía mediante una falsa identidad en plataformas vecinales del barrio de Benimaclet y en colectivos del movimiento antifascista de la ciudad de València ha soliviantado a quienes compartieron activismo con él. La Directa, que ya había revelado casos anteriores en Barcelona, publicó que un agente se había hecho pasar por simpatizante de plataformas vecinales como Cuidem Benimaclet y había logrado meterse como activista en el Centro Social Ocupado y Anarquista (CSOA) y en grupos del movimiento antifascista de València.

Los colectivos sociales del barrio de Benimaclet expresaron públicamente su rechazo y apuntaron la posibilidad de denunciar la maniobra policial. Por su parte, la Universitat de València, en la que el agente estuvo estudiando el grado de Trabajo Social mientras ejercía como infiltrado, abrió una investigación para aclarar si se matriculó de forma irregular. Nadie ha contestado desde la Delegación de Gobierno ni el Ministerio del Interior cuál es el motivo que llevó a la Policía Nacional a infiltrarse en movimientos vecinales cuya actividad es pública y notoria.

Gracias al equipo de secuenciación masiva de Fisabio

Identificadas dos parejas de hermanos que fueron bebés robados en el franquismo

Gracias a la técnica de la secuenciación masiva, la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), se ha podido establecer, tal como anunció la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana, Rosa Pérez Garijo, el parentesco entre dos hermanas y un hermano y una hermana, en un caso de bebés robados durante el franquismo.

El banco autonómico de ADN, que analiza Fisabio, utiliza la técnica de la secuenciación masiva tanto en los casos de bebés robados como en el de los restos de las fosas comunes del franquismo. La responsable del servicio, Llúcia Martínez, expresó su satisfacción de “poder ayudar a la gente que busca a sus familiares”. El equipo de Fisabio ha analizado 134 muestras genéticas (aunque dispone de un total de 231) aportadas por personas que sospechan que fueron bebés robados, a través de las asociaciones que batallan por identificar casos.

Aquestes informacions, així com altres col·laboracions de temàtica cultural i articles d'opinió, són accesibles en la versió en valencià d'elDiario.es. La pots llegir ací.

