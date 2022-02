Los sindicatos denuncian falta de personal en los hospitales Provincial de Castellón y La Fe de València

En plena sexta ola de la pandemia, aunque en un contexto de descenso de la presión hospitalaria, diferentes sindicatos denuncian la falta de personal en los hospitales Provincial de Castellón y en La Fe de València.

En el caso del primero, representantes de los sindicatos que forman parte de la Mesa General de Negociación, esto es, CC.OO., UGT, SATSE y CSIF, han anunciado que iniciarán este mes una ronda de protestas para exigir a la Generalitat Valenciana que “tome medidas de manera urgente” para resolver la “falta de diálogo” con la dirección de Consorcio hospitalario, además de promover acciones para “atajar de una vez por todas problemáticas como la elevada tasa de temporalidad” que afecta al personal de este centro hospitalario y que ya supera el 40%.

“El calendario de movilizaciones arrancará este viernes, día 11 de febrero, con la protesta que hemos convocado a las 12.00 horas delante del Palau de la Generalitat en Valencia para denunciar la falta de una mesa de diálogo real que aporte soluciones que garanticen de manera efectiva tanto el futuro como la viabilidad del Consorcio”, han destacado los representantes de los sindicatos.

Esta concentración se completará en las próximas semanas con nuevas convocatorias para reclamar que se cubran las necesidades pendientes del Hospital Provincial, tanto en materia de personal como de infraestructuras.

“Junto a la aplicación de medidas que contribuyan a la consolidación de empleo y al incremento de las contrataciones a largo y medio plazo mediante la convocatoria de las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) pendientes o la aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre”, han señalado.

Por ello, CCOO, UGT, SATSE Y CSIF instan a la inmediata convocatoria de la Mesa General de negociación, al diálogo social, así como a la consolidación y a la estabilidad en el empleo, a la convocatoria de bolsas de trabajo y al respeto a los derechos adquiridos por los trabajadores/as del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón.

Carencias en La Fe

La sección sindical de CCOO en el Hospital La Fe de Valencia denuncia la alarmante falta de personal de todas las categorías profesionales y en todos los servicios y que desde hace unas semanas, el hospital está viviendo un colapso debido a la falta de camas. Entre 30 y 50 pacientes esperan a diario una habitación disponible para poder ingresar en planta.

Este sindicato cree que los refuerzos de personal no son suficientes y en estos momentos, no hay categoría ni servicio que no acuse estas carencias en sus equipos. Así, más de 2.000 profesionales se han contagiado de covid en este Departamento de Salud y en muchas ocasiones, las bajas no se cubren de manera inmediata, por lo que hasta que se produce la sustitución, días después, los servicios se quedan en cuadro.

La mayoría de categorías del hospital cuenta con un número de efectivos incluso menor que antes de la pandemia. Es algo que ocurre todos los días y se evidencia de manera sangrante en unidades como Urgencias, UCI, REA, Hospitalización, Radiología, etc…

En este sentido, la falta de toma de decisiones es evidente. En reiteradas ocasiones, CCOO ha transmitido a la Dirección la situación tan lamentable que se vive en el centro y que está haciendo que el personal soporte cargas de trabajo excesivas que están afectando a su salud tanto física como mental.

El recorte que sufrieron las plantillas, con el despido masivo de los contratos de refuerzo por el covid en mayo de 2021, está afectando desde entonces al buen funcionamiento del hospital. No es suficiente con los contratos actuales y la presión asistencial, a día de hoy, es mayor que la capacidad de la plantilla para hacerle frente.

CCOO insta a la Dirección del centro a que se tomen medidas urgentes de contratación de personal y que las bajas se cubran en el momento en el que se producen. Como ha repetido este sindicato en numerosas ocasiones “cuidemos a quien nos cuida”. Están bien los aplausos y las buenas intenciones pero la plantilla agoniza.