Un subsecretario de Francisco Camps al delegado de Gürtel en Valencia: “Necesito saber qué es lo que tengo que hacer”

Las declaraciones de los personajes secundarios del juicio de la pieza separada 5 del 'caso Gürtel' en la Audiencia Nacional denotan la introducción de la trama en el Gobierno autonómico de Francisco Camps para captar contratos menores, entre bambalinas.

La semana negra de Francisco Camps: las confesiones del juicio de 'Gürtel' lo sitúan como el anfitrión de la trama en Valencia

Al acusado Rafael Peset, entonces subsecretario de la Conselleria de Sanitat, le encargaron la organización de los premios 'Salud y Sociedad' en 2006 y 2007. “A mi me generó un problema porque no estábamos preparado, la subsecretaría no tenía ni la experiencia ni la capacidad de realizar ese acto”, ha relatado en su declaración de este jueves. En los corrillos de una reunión de subsecretarios de la Generalitat Valenciana, comentó la problemática: “Recuerdo que varios compañeros me dicen que hay una empresa que se llama Orange Market y que me podía ser útil”. Así conoció a Álvaro Pérez 'El Bigotes', delegado de la trama 'Gürtel' en Valencia.

El evento tuvo un coste en su primer edición de 86.166 euros y de 30.190 euros en la siguiente del 2007. El acusado ha recordado que se dividieron en nueve contratos menores y tres negociados con publicidad, aunque se ha escudado en que procedimiento venía avalado por los servicios jurídicos y en que parte de los servicios no los contrató la subsecretaría directamente sino funcionarios del gabinete de la conselleria encargados del protocolo.

En su despacho se reunió con El Bigotes y le dijo: “Quiero que usted me haga un informe y una memoria valorada con todas las cosas que nosotros necesitamos para el acto”. “Necesito saber qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que contratar para realizar este evento”, agregó. Rafael Peset ha reconocido, a preguntas de la fiscal anticorrupción, que el encargo inicial se lo hizo verbalmente, en formato de contrato menor.

Sin embargo, la fecha de la celebración del evento en su primera edición del 2006 se fue retrasando y, además, se amplió el diseño de cara a un acto más potente que lo inicialmente previsto. A pesar de que Peset simplemente encargó una suerte de diseño preliminar del acto a Orange Market, en las facturas que firmó aparecieron otros conceptos nuevos e inicialmente imprevistos como la coordinación del evento o los servicios de azafatas, entre otros. El acusado ha matizado que conformó las facturas como subsecretario pero la tramitación correspondió a una unidad de comunicación de la conselleria.

Varias de las empresas de la red Gürtel cobraron los honorarios por la organización del acto celebrado en el Hemisfèric de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, al que finalmente Francisco Camps no asistió. Algunos de los servicios que prestaron las firmas de 'Gürtel' fueron “sobrevenidas”, según ha dicho, al tratarse de un acto más amplio.

La red Gürtel “pretendía cobrar un trabajo que no se había hecho”

La funcionaria Paz Aviñó, también acusada en la causa, detectó que la trama intentaba colar una de las facturas por servicios que no se habían prestado con conceptos “muy genéricos” como el personal auxiliar y técnico necesario. La fiscal le ha recordado de que, a pesar de haber frenado la factura dudosa, la funcionaria remitió un correo electrónico a Cándido Herrero, de Orange Market, con los “conceptos genéricos” que se abonaron finalmente.

El Ministerio Público sostiene que se produjeron irregularidades en la contratación. Por su parte, Peset ha afirmado que Orange Market “pretendía cobrar un trabajo que no se había hecho y devolvimos la factura”.

Rafael Peset se ha escudado en que los servicios contratados fueron propuestos por los responsables de protocolo del gabinete del conseller. “Me dicen que hay que contratar a Easy Concept [empresa de la red Gürtel] y yo lo firmo”, ha declarado. La fiscal le ha preguntado si conocía que todas las mercantiles a las que facturaba por el acto formaban parte del grupo, algo que ha negado el acusado.

“Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez: todos han dicho lo mismo, que crearon estas empresas con administradores diferentes con el objeto de engañar a la administración, esto ha quedado claro”, ha defendido Peset. La representante de Anticorrupción le ha recordado que el único interlocutor con la administración era Cándido Herrero. También que no se hizo propuesta formal alguna a otras empresas para la contratación negociada sin publicidad.

“La forma de expresarse de Camps”

En el turno de preguntas del letrado de Francisco Camps, el acusado le ha echado un capote a la defensa del expresidente valenciano. Rafael Peset ha relatado que, siendo director general de drogodependencias, conoció a Camps por primera vez cuando éste le encargó un acto en el año 2000 que no ha sabido precisar si era en el marco de alguna campaña electoral. El evento “salió muy bien” y Francisco Camps le dijo a Rafael Peset, según ha rememorado: “Te estaré eternamente agradecido y contarás con mi amistad para toda la vida”.

“Era la forma de expresarse de Camps”, ha dicho el acusado en referencia a una frase calcada a las famosas expresiones que se intercambiaba el expresidente valenciano con El Bigotes. “Es la manera que tiene el señor Camps de expresar sus sentimientos, un poco exagerados pero es así”, ha abundado. Rafael Peset también ha negado que Francisco Camps o su conseller de Sanitat Vicente Rambla le dieran indicaciones para contratar con la trama 'Gürtel'.