Una acusada descàrrega en una alt càrrec de Camps la decisió de contractar Gürtel

L’ex-directora general de Promoció Institucional, Dora Ibars, ha declarat en el judici per la peça separada 5 del cas Gürtel que “mai” va rebre “cap ordre i menys de [Francisco] Camps” per a contractar la construcció de l’estand de la fira Fitur el 2009. A més, l’acusada ha declarat que no sabia que les empreses adjudicatàries formaren part de l’entramat de la xarxa Gürtel. En la seua declaració anterior, dimecres passat, Dora Ibars va explicar que el seu paper en l’estand de Fitur es va limitar a coordinar els espais que els diferents departaments autonòmics necessitaven per a la fira turística.

“Amb el senyor Camps no he tingut cap mena de relació professional ni personal, l’he conegut més aquests dies en els corredors” de la seu de San Fernando de Henares (Madrid) de l’Audiència Nacional, va dir a preguntes de la fiscal anticorrupció. Dora Ibars ha negat dilluns en la continuació de la seua declaració que el seu departament fora un òrgan de contractació de la resta de les conselleries o organismes públics.

La declaració de Dora Ibars dona un glop d’aire a la defensa de Francisco Camps després de les confessions de la cúpula de la trama Gürtel. Camps està acusat específicament per la contractació de l’estand de Fitur, del qual l’acusada era una mena de coordinadora de continguts. No obstant això, Ibars ha negat ni tan sols haver conegut Camps durant la seua etapa al capdavant de l’executiu valencià.

No obstant això, sobre la ‘Guia de la Comunicació’ del 2004, adjudicada a Orange Market, l’acusada ha indicat que va ser Paula Sánchez de León, llavors secretària autonòmica de Comunicació, qui va decidir la contractació de la xarxa d’empreses de Gürtel. En una reunió celebrada aproximadament l’octubre del 2004 amb Ignacio Blanch, representant d’Orange Market, la seua “cap directa” li va comunicar que la filial de Gürtel a València s’encarregaria de la guia, un regal de Nadal per als periodistes.

Així doncs, l’acusada ha descarregat la responsabilitat de contractar Orange Market en la seua superior jeràrquica llavors, Paula Sánchez de León, que després seria consellera de Justícia i vicepresidenta dels governs de Francisco Camps i d’Alberto Fabra. Dora Ibars, per part seua, va començar a treballar el 1995 en el departament de premsa del president de la Generalitat Valenciana llavors, Eduardo Zaplana i, fins al 2013, va ocupar la Direcció General de Comunicació, que va anar variant de denominació.

Encara que ha assegurat que el seu departament feia habitualment contractes menors, ha negat que es fraccionara el contracte i s’ha escudat en el fet que es va limitar a conformar les factures que li passava la seua cap de servei. Ningú, ha declarat, la va advertir de cap irregularitat. “No sabia que Orange Market era del grup de Correa, ho he sabut quan esclata l’escàndol i ix en els mitjans”, ha dit a preguntes del seu lletrat. “No pensava que estava cometent cap irregularitat”, ha afegit.

Per part seua, María Auxiliadora Hernández, germana de l’exconsellera popular Maritina Hernández, ha relatat que va encarregar a Álvaro Pérez El Bigotes uns quants contractes per a un acte sobre família i escola, celebrat el 2006 quan dirigia, amb rang de directora general, l’Institut d’Avaluació i Qualitat Educativa.

L’acusada ha negat que mantinguera amistat amb El Bigotes i només ha reconegut haver-se reunit amb ell personalment en el seu despatx (“ens vam caure fatal”, ha dit). La dona ha explicat que Álvaro Pérez va fer unes “motxilles estupendes” en un acte anterior, motiu pel qual li les va encarregar, a més d’unes ràdios.

“Álvaro Pérez treballava molt bé”

“Havia vist actes seus i tots m’havien agradat, no ho vaig fer per simpatia ni per afinitat”, ha declarat. Hernández ha negat que es fraccionara irregularment el contracte. La dona ha reconegut que es va contractar per al servei de traductors i hostesses una empresa de la xarxa Gürtel, encara que ha negat estar al corrent que aquesta firma fora de Francisco Correa.

L’acusada ha mantingut que en el Museu de les Ciències Príncep Felip de València li van recomanar una llista de firmes. “Dues empreses que casualment formen part del mateix grup”, ha dit la fiscal anticorrupció en referència a les mercantils de Gürtel. La representant del ministeri públic també ha recordat a Hernández que els responsables del museu han negat que donaren aquesta llista d’empreses.

María Auxiliadora Hernández, que ha reconegut que va rebre una “manta de sofà” regalada per Orange Market, va tornar a contractar Orange Market el 2007 per a un altre acte. “Álvaro Pérez i la seua empresa treballaven molt bé”, ha dit.

En l’apartat sobre el contracte de comunicació de l’empresa pública Vaersa amb la xarxa Gürtel, la funcionària Patricia Callaghan ha limitat les seues funcions a l’assessoria en matèria d’educació ambiental. L’acusada també ha negat haver rebut cap instrucció per a contractar la trama. “En aquest contracte no he participat i les meues funcions com a tècnica no eren aquestes”, ha dit.

Joaquín Fernando Tomás Font de Mora, exassessor jurídic de Vaersa, s’ha limitat únicament a negar qualsevol relació d’amistat amb Francisco Camps. “Entre altres coses, el senyor Camps no l’he conegut fins a arribar al judici, un dia abans vam coincidir en la recepció de l’hotel i me’l van presentar”, ha dit.