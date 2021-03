Acusats de sembrar el pànic en el metro de València: “La nostra intenció era predicar l’Evangeli”

Nou evangelistes alemanys s’han assegut dilluns en el banc dels acusats per haver provocat una estampida en el metro de València. La Fiscalia demana una pena de quatre anys de presó per a cadascun per un presumpte delicte de desordres públics en concurs amb un delicte de lesions.

La nit del 4 d’agost de 2018, els nou religiosos, entre 19 i 42 anys i pertanyents al grup Werde-Licht, van pujar a la línia cinc del metro de València amb una creu de color roig de grans dimensions, un carret amb bíblies i pamflets i un megàfon. El comboi del metro estava a rebentar de joves que anaven a la Fira de Juliol, alguns en estat d’ebrietat. Entre la parada de Colom i la d’Albereda, van començar a llançar proclames (“tenim un missatge per a vosaltres, aquest metro està ple de pecat, de drogues, de fornicació”). Un dels acusats llançava les proclames en alemany i un altre traduïa els missatges amb el megàfon.

Sis dels joves viatgers que van presenciar l’escena han declarat com a testimonis. Tots han coincidit que les proclames van causar pànic entre els usuaris del metro que estaven més allunyats de l’escena. Quan es van obrir les portes en la parada de l’Albereda, desenes de passatgers van optar per fugir cametes al cul com van poder. “Vaig veure unes quantes persones que deien que hi havia una bomba”, ha relatat una jove que va caure a terra en la fugida i, posteriorment, va denunciar els fets en comissaria. Una altra jove, que va resultar lesionada en el turmell, ha contat que, des d’aquell dia, té fòbia a pujar en el metro i va requerir atenció psicològica.

Durant el judici, celebrat davant la secció primera de l’Audiència Provincial de València, s’ha mostrat un vídeo gravat del moment en què els evangelistes alemanys comencen l’escena. Després de les primeres proclames, un jove viatger que anava en el metro, comença a parodiar els religiosos (pel que sembla, va dir “morirem tots”) i, segons després, en veure que es produïa una estampida crida: “Que és mentida, que és broma”. El lletrat de la defensa, Andrés Zapata, ha centrat l’interrogatori a testimonis i acusats en l’actuació del jove, que hauria precipitat la fugida.

“La gent va entrar en pànic i va eixir en estampida perquè estava espantada”, ha declarat una testimoni, que ha precisat que l’esglai el va provocar que es diguera que hi havia una bomba (“ho vaig sentir de la gent, no de les persones del megàfon”, ha dit). Una altra jove ha recordat que els viatgers cridaven: “Obriu la porta que hi ha una bomba”. A conseqüència de l’allau, uns quants passatgers van resultar lesionats. Una jove de 25 anys va patir lesions als peus que van tardar a curar 259 dies.

Poc després de l’estampida, van arribar els serveis de seguretat privada del metro i la Policia Nacional, que va detindre els alemanys. Els predicadors van ingressar a la presó i, una setmana després, van ser alliberats després de pagar una fiança de 3.000 euros. Dilluns han acudit a la vista des d’Alemanya.

Els acusats han explicat que són cristians alemanys que havien vingut de visita a Benidorm i València uns dies per “expandir l’Evangeli”. “Tot just haver començat va començar a notar-se intranquil·litat, no comprenia què estava passant”, ha relatat un dels acusats, que assegura que quan es van adonar de la situació de “pànic” van parar de llançar proclames. Els religiosos al·leguen que es van limitar a transmetre “el missatge de la Bíblia”.

Un altre acusat ha contat que, en veure que passava alguna cosa, va dir: “Només heu de tindre por del pecat”. L’acusat ha insistit que es limitaven a “predicar l’Evangeli”. Un altre predicador, vestit aquella nit amb una samarreta amb una inscripció en àrab, ha declarat que el missatge significava “pau amb Déu” i ha explicat que el portava per “predicar el missatge de Crist als àrabs”. “El que va crear el pànic era un jove que després es va disculpar”, ha dit.

Un dels acusats ha contat que a Alemanya prediquen en el metro, però que els viatgers responen amb “indiferència i desinterés”. L’home ha lamentat els fets.