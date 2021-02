Així serà l’ampliació de l’estació de l’AVE a València, que costarà 33 milions: 10 vies noves i andanes, un vestíbul nou i 300 places de pàrquing

L’estació Joaquín Sorolla escometrà la seua primera gran obra d’ampliació des que es va inaugurar l’any 2010 amb motiu de la connexió de València i Madrid pel tren d’alta velocitat (AVE).

La infraestructura es va concebre com una solució provisional i transitòria fins que es culminara l’execució del projecte Parc Central, que suposa el soterrament de la platja de vies que dona accés a estació i a la del Nord des del Bulevard Sud, la construcció d’una nova estació central subterrània, del túnel passant per a donar eixida als trens cap al nord, i d’un gran parc en tota l’esplanada en superfície alliberada de les vies, on ja s’ha executat un 40% de la zona verda prevista.

No obstant això, el Govern central, a través de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif), ha aprovat una inversió relativament

urgent de 33,4 milions d’euros que posa en evidència que la pretesa provisionalitat de l’estació Joaquín Sorolla va per a llarg.

Davant aquesta situació, s’ha projectat l’ampliació del recinte amb l’objectiu de donar cabuda al previsible augment dels trànsits ferroviaris a conseqüència de l’avanç del Corredor Mediterrani i de la liberalització del transport ferroviari que donarà entrada a operadors privats, fins que l’anhelada estació subterrània que substituirà la de Joaquín Sorolla i la del Nord siga una realitat.

En concret, la previsió és que la ciutat de València registre un incrementat del trànsit ferroviari dels actuals 49 serveis diaris de mitjana i llarga distància a 91 l’any 2025 (un 85% més), quan està previst que la implantació de les vies en amplada internacional arribe fins a Múrcia, cosa que es traduirà en serveis d’alta velocitat que uniran València i Alacant en 50 minuts. Quant al nombre de viatgers, la previsió és que en el mateix període passe de 3,8 milions a 9,5 milions.

Per poder donar una resposta adequada, fonts d’Adif han informat a elDiario.es que fa poc s’ha adjudicat el contracte per a la redacció dels projectes necessaris per a escometre les obres d’ampliació, que compta amb un termini de redacció 18 mesos.

Així doncs, es redactaran dos projectes de construcció: l’un d’ampliació de l’actual estació de Joaquín Sorolla i l’altre per a incrementar la capacitat de l’aparcament de vehicles privats de l’estació. Una vegada que els projectes estiguen a punt, es podran licitar les obres de remodelació, que implicaran dotar la platja de vies d’un total de deu vies d’estacionament en amplada internacional set de les quals tindran 200 metres de longitud útil d’estacionament i les tres restants seran de 400 metres. L’ampliació es desplega cap al nord i l’oest de l’estació actual.

Així mateix, s’adequaran les andanes de les vies 1 a 8 actuals per adaptar-les a la nova configuració de vies i muntar andanes noves per a les vies de nova implantació. L’edifici de viatgers s’ampliarà amb un nou vestíbul i se’l dotarà d’accés a les noves andanes: a les vies de 400 metres i a l’última de 200 metres.

Quant a l’aparcament, se n’ampliarà la capacitat actual amb unes 300 places més i es faran nous treballs d’urbanització i d’accessos al voltant de l’estació. Totes les actuacions hauran de fer-se mantenint sempre en funcionament l’estació, sense interrompre el servei ferroviari ni les activitats relacionades amb aquest que es presten en el recinte.

Les obres s’emmarquen en la construcció de nou canal d’accés per a la integració de l’alta velocitat a València les obres de la qual estan en fase de redacció del projecte bàsic, i està previst que arranquen al final del 2022 o principis del 2023, per la qual cosa acabarien el 2026.