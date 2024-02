Així són les telefonades diàries dels fons voltor que assetgen persones vulnerables a València: “Ha pogut trobar ja un altre habitatge?”

“La propietat demana que desallotge l’habitatge, ha de buscar un altre habitatge. No buscarà un lloguer, no eixirà al carrer a buscar lloguer, llavors? Si vosté no ix a buscar no en trobarà i es quedarà ací sempre. Li oferim una ajuda econòmica, el muntant és 3.200 euros”.

Alejandra, de 28 anys i amb tres fills de 3, 4 i 13 anys, rep aquesta mena de telefonades pràcticament cada dia (escolteu l’àudio adjunt) per part de Promontoria Coliseum, fons que es va quedar el seu habitatge situat al barri de la Fontsanta de València després d’una subhasta del Banc Sabadell i que a preguntes d'eldiario.es ha declinat fer comentaris sobre el cas.

“És un assetjament constant i diari que acaba destruint moralment i psicològicament a qui el pateix. Les meues filles menudes, per sort, no se n’adonen, però la major sí que em pregunta si ens tiraran de casa i on anirem si passa això. Això és una cosa duríssima. A més, tenim por d’anar-nos-en i deixar la casa sola, per si ens canvien els panys, perquè, a més de telefonar quasi diàriament, alguna vegada ha vingut també un senyor a veure si la casa està buida, a preguntar quan ens n’anirem”, relata.

Alejandra explica que els seus pares van comprar l’habitatge i, a conseqüència de la crisi immobiliària, es van quedar sense faena i no van poder fer front a la hipoteca: “Van sol·licitar una dació en pagament, però, a l’hora de firmar, no van llegir bé els documents i el que van fer en realitat va ser rehipotecar-se, amb la qual cosa el deute es va incrementar. Ells se’n van anar a l’estranger i em vaig quedar jo en l’habitatge, on pague puntualment les despeses de comunitat i de llum, gas i aigua”.

El març del 2019 li van comunicar que havia passat a ser propietat de Promontoria Coliseum i que havia d’anar-se’n perquè s’havia iniciat el procés de desnonament, però, gràcies als informes dels treballadors socials que van acreditar que es tracta d’una persona vulnerable, el jutge li va atorgar una moratòria que venç el març d’enguany.

“Abans em telefonaven per dir-me que deixara l’habitatge un parell de vegades al mes, però des de gener és quasi diàriament, perquè saben que, si el jutge ha de tornar a decidir, és molt probable que torne a atorgar una altra moratòria per la meua situació. Jo no vull que ningú em regale res, només demane un lloguer social i viure a ma casa amb tranquil·litat, perquè hui dia un lloguer a València i els voltants és impossible d’assumir per a mi, que estic en l’atur, encara que busque faena activament i cobre l’ingrés mínim vital”, explica.

Davant aquesta situació i de la mà de la PAH, Alejandra ha denunciat per assetjament immobiliari el fons en les dependències del PROP de la Generalitat Valenciana.

El nou decret contra l’assetjament immobiliari aprovat pel Govern valencià, que va entrar en vigor el 28 de febrer de l’any passat després de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), reconeix aquesta mena d’infracció. No obstant això, des de la PAH van denunciar dijous: “Hem tornat a posar tres denúncies de casos que ja vam notificar fa un any i de què no s’ha obtingut cap mena de resposta per part de l’Administració”.

A més de Promontoria Coliseum, també han sigut denunciats els fons Global Pantelaria i Global Zappa, que s’enfrontarien a multes de fins a un milió d’euros en virtut de la nova normativa que defineix com a assetjament immobiliari “tota acció o omissió en perjudici de la persona ocupant d’un habitatge amb la finalitat de pertorbar-la en l’ús i el gaudi pacífic d’aquest, fins i tot generant-li un entorn material, social, personal o familiar hostil o humiliant, especialment si aquesta conducta es du a terme amb intenció de forçar la persona ocupant a desallotjar l’habitatge o a adoptar qualsevol altra decisió no volguda sobre el dret que poguera emparar-la d’ús i gaudi d’aquest habitatge”.