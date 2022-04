Alacant, corredor mediterrani de la innovació, referència en robòtica, intel·ligència artificial i nous materials

El president de la Generalitat, Ximo Puig ha refermat aquesta setmana l’aposta del Consell per convertir Alacant en un “corredor mediterrani de la innovació” tractor de coneixement i d’ocupació de qualitat. El cap del Consell va valorar que la capital alacantina s’haja transformat en un “port base del talent” l’ecosistema científic del qual constitueix una referència en robòtica, en intel·ligència artificial i en nous materials.

En aquest sentit, ha destacat que actualment València i Alacant ocupen el tercer i el quart lloc, respectivament, entre les ciutats espanyoles que atrauen més inversió en innovació, i com a exemple d’això, Ximo Puig s’ha referit a algunes iniciatives en què ja es treballa, com la instal·lació del cable submarí de connexió de dades, la creació d’una pista de proves per al vehicle autònom, dins del Perte de l’automòbil, així com la nova seu de Districte Digital en el port, que estarà acabada durant el 2022.

A més de l’aposta per la innovació, el president ha mostrat el compromís del Consell per donar més visibilitat a Alacant dins de la Comunitat Valenciana, perquè, segons ha assegurat, “la descentralització de la Generalitat en aquesta capital és un avanç de l’autogovern”. De la mateixa manera, ha subratllat la seua decisió de millorar la cohesió d’Alacant i la seua àrea metropolitana amb projectes com l’ampliació del TRAM, la finalització de la Via Parc o l’impuls a l’àrea de mobilitat Alacant-Elx.

En aquest context, el cap del Consell va destacar el paper protagonista del port d’Alacant com a “factor de competitivitat” que ha contribuït al fet que Alacant lidere l’increment de l’ocupació en la Comunitat Valenciana, a més de constituir la clau del rècord d’exportacions autonòmiques assolit el 2021.