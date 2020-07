“No pensem tornar a eixir de festa fins que no millore la situació”

Divendres passat 10 de juliol, Sergio va anar a la discoteca Oasis de Santa Pola, localitat turística al sud d’Alacant; dimarts ha hagut d’anar al poliesportiu Lara González per fer-se les proves PCR. Com aquest jove de 21 anys, uns 400 menors de 40 anys han respost de manera massiva a la crida de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i l’Ajuntament i des de les 9 fins a les 14 hores han anat passant pel recinte municipal per saber si estan contagiats de COVID-19.

El Departament 20 de l’Hospital General Universitari d’Elx ha sigut l’encarregat de fer els tests ràpids en una acció coordinada per una dotzena de policies locals i una dotació de Protecció Civil, responsables d’organitzar l’entrada i l’eixida dels clients de la discoteca, la majoria dels quals hi han anat amb cotxe.

El gerent del centre hospitalari, Carlos Gosálbez, ha explicat que han comptat amb uns 15 professionals, dividits en quatre equips per a l’extracció de PCR. A la pregunta de per què han tardat deu dies a actuar davant el brot ocorregut en la discoteca entre el 10 i el 12 de juliol, Gosálbez ha respost que és el temps que han tardat perquè els responsables d’epidemiologia i de Salut Pública esbrinaren “el punt comú”. “Els focus es van establir de manera aïllada i en entorns totalment diferents i el denominador comú ha sigut la discoteca. Quan s’ha trobat, s’ha posat en marxa l’actuació”, ha concretat.

Després d’aquests tests, els resultats dels quals se sabran dimecres i dijous, tornaran a repetir-se les proves d’ací a quinze dies, que és el temps que han de passar en quarantena, ha informat Gosálbez. Juntament amb els clients de l’establiment nocturn, s’han hagut de sumar els d’un bar on també es van detectar positius. El gerent de l’hospital ha reconegut que és possible que també hagen acudit al poliesportiu a fer-se les proves persones que no havien estat presents en els focus: “És una cosa que hem assumit, perquè no els farem un interrogatori per saber si ens menteixen”:

Per part seua, Sergio també reconeix que aquests dies previs a la prova ha sentit preocupació, “sobretot per si contagiava alguna persona major”. “No pensem tornar a eixir de festa fins que no millore la situació”, ha assenyalat. “La cosa està bastant malament”, ha dit en al·lusió a les últimes informacions que situen un altre brot en el Club Nàutic de Santa Pola. “Fins que no millore, haurem de quedar-nos a casa”.