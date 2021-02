Nou transfuguisme socialista contra Compromís: el PSPV expulsa a un regidor a Teulada per pactar amb el PP

Teulada podria tornar a ser del PP el pròxim 2 de març, com ho ha sigut 40 anys en successius governs en els quals només van ser enderrocats pel partit independent de l'exconseller José Ciscar, qui va acabar integrant-se en les files conservadores. Tot depén de si prospera la moció de censura contra Compromís presentada aquest dimarts pels set regidors del Partit Popular i pels dos regidors adscrits al PSPV-PSOE, fins al mes de gener socis de govern de la coalició.

Els esdeveniments s'han anat precipitant al llarg de la jornada. A primera hora, l'alcaldessa Rosa Vila, de Compromís, no donava a crèdit a les informacions de la moció en contra seua: “Estava desdejunant quan m'he assabentat per vosaltres [la premsa] d'això”, reconeixia en converses amb aquest mitjà. A continuació, fonts socialistes de la comarca de la Mariana Alta confirmaven l'expulsió automàtica del portaveu del grup en la localitat, Héctor Morales, per haver signat una moció de censura “en contra d'acord expressament adoptat pels òrgans directius del Partit”, indica l'article 10 dels estatuts del PSOE.

Amb aquest incompliment de l'òrgan intern, Morals engrossirà el grup dels no adscrits, on ja es troba una exregidora del PSPV i dos exregidors de Ciutadans amb els quals s'havia aconseguit el pacte inicial de govern. Falta per veure què passa amb el número dos del PSPV-PSOE, Alejandro Llobel, qui, al no ser militant socialista, el partit no ha pogut emprendre accions en contra d'ell.

L'última espurna d'un govern de coalició marcat pel desacord va tindre lloc el passat 4 de gener quan els regidors socialistes van votar en contra de l'aprovació del pressupost municipal. “Van votar no sense haver dit res en les reunions prèvies”, rememora Vila, qui llavors va optar per retirar-los les competències municipals. “Davant això entenc que són ells els que trenquen el pacte de govern, no jo”, assegura. “Al meu judici han accelerat el que volien fer l'últim any, ja el vaig denunciar públicament que el PSOE era confident del PP”, afig.

Per part seua, el PSOE comarcal ha incidit a preguntes d'aquest mitjà que “en cap moment ens han avisat que anaven a presentar una moció de censura”. Tot el contrari, arran del desacord amb els pressupostos, van establir una línia de treball amb reunions periòdiques entre totes dues forces “per a bastir ponts i reflotar l'equip de govern”. “Sentim una decepció absoluta, per a nosaltres són trànsfugues”, han conclòs.

Referent a això, el secretari general a la província d'Alacant, José Chulvi, ha retret que “aquesta decisió és un atac a la defensa dels socialistes de les polítiques de progrés en totes les institucions, des del global al local”, i ha manifestat que en les files socialistes “no caben actituds que recolzen les polítiques de la dreta”.

Així mateix, ha remarcat en un comunicat el convenciment del PSPV-PSOE que “el Botànic és el model de govern que millora la vida de les persones, també en l'àmbit municipal”, ha conclòs José Chulvi, que ha considerat “intolerable” que “l'acció irresponsable de dos edils puga posar en risc el govern de progrés de Teulada-Moraira, que tan beneficiós ha sigut per al municipi, i obrir la porta al fet que la dreta torne a governar en la localitat”.