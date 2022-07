Alejandro Morant, el diputat del PP d’Alacant que exhibeix prejudicis i eixides de to

Alejandro Morant, diputat de Carreteres, Vies, Conservació d’Edificis i Instal·lacions i Parc Mòbil de la Diputació d’Alacant, té un llarg historial d’eixides de to. Tant és així que Compromís ha plantejat una moció en el pròxim ple de la institució provincial, presidida pel popular Carlos Mazón amb el suport de Ciutadans, per a reprovar a Morant després de les seues “faltes de respecte” durant l’anterior sessió, en ocasió de la lectura d’una carta d’una persona LGTBI per part del portaveu de la formació valencianista, Gerard Fullana. “L’actitud de Morant se suma a altres eixides de to en el passat amb declaracions xenòfobes”, assenyala Fullana.

Morant, alcalde de Busot, es va despatxar durant el primer estiu de la pandèmia de la Covid-19, després de les restriccions del turisme a causa de la crisi sanitària, amb comentaris xenòfobs, més en la línia de Vox que del PP. “Anem camí d’un futur fosc en què altres cultures acabaran amb la nostra pròpia identitat, les nostres tradicions i sobretot, amb la nostra base cultural i social. Sou el pitjor que ha passat per un govern nacional”, en referència al Govern de “Podemites i socialistes”.

Dos anys abans, el diputat provincial del PP, es despatxava en una xarxa social amb un altre comentari del mateix tenor. “Nàixer ací no et fa espanyol”, assenyalava. També va proposar “un pla de deportacions massives” i “tancar les fronteres”. El polític del PP considerava que els fluxos migratoris són “una invasió silenciosa que acabarà amb el món occidental convertint-lo a l’Islam”. Morant va esborrar més tard el comentari, però va assegurar que “el 80% de la població pensa” en aquests termes.

El diputat provincial del PP també va qüestionar la veracitat de les cartes amenaçadores enviades a l’exvicepresident del Govern Pablo Iglesias, el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska i la directora general de la Guàrdia Civil, María Gámez. “Algú es creu que li arribe a un ministre un sobre amb 4 bales metàl·liques de quasi 10 centímetres cadascuna. Vinga, ja està bé”, va escriure en Facebook.

En l’últim ple de la Diputació d’Alacant, Morant es va dirigir al portaveu de Compromís amb insults, captats per les càmeres, com ara “pallasso, inútil i provocador”. Altres diputats populars com Bernabé Cano o Ana Serna van llançar també durs retrets al contingut de la intervenció de Fullana i van interrompre la seua intervenció nombroses vegades.

Les nombroses eixides de to de Morant han propiciat que l’oposició haja demanat la seua dimissió en ocasions reiterades, “sense èxit i amb el suport silenciós del president popular, Carlos Mazón”, lamenta Fullana. Encara que els insults de l’últim ple constitueixen, en opinió del portaveu de Compromís, “l’eixida de to més gran del diputat, un fet sense precedents en la política alacantina i que sobrepassa totes les línies roges”.

“Ha passat un mes i no hi ha hagut ni una telefonada per a demanar disculpes ni un comentari de Carlos Mazón desmarcant-se d’una actitud clarament homòfoba i que es contraposa amb els valors de tolerància, visibilització i respecte que hem de representar els i les representants electes de la ciutadania”, assenyala Fullana. “Els insults de Morant a mi no m’afecten, ja estic acostumat a ser el sac de boxa dels populars i afins, però les faltes de respecte a les paraules d’un jove relatant les seues vivències i visions sobre el Dia de l’Orgull no es poden consentir, són intolerables”, postil·la el portaveu de Compromís.