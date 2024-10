Amparo Piquer, proclamada secretària general de Més Compromís amb el 53% dels vots

La secretària general de Més Compromís, Amparo Piquer, tornarà a ser la líder del partit valencianista després d'un tens congrés. L'actual líder ha aconseguit revalidar el càrrec amb un 53% dels suports, davant d'una oposició formada per dues candidatures. Els crítics de Reviscola, liderats per la diputada Mònica Àlvaro, han obtingut un 23,27% de suports, mentre que Compromís Pel País Valencià, amb l'exalcalde d'Oliva David González al capdavant, han obtingut el 23,17% de suports. S'han emès 1.005 vots i 997 es consideren vàlids.

La dirigent aconsegueix la reelecció després d'un tens congrés, en què els valencianistes han negociat intensament. El primer ensurt del congrés va ser la votació de l'informe de gestió, el balanç polític de la direcció, que es va salvar amb un 53% dels suports. La ponència política va obtenir un 74% dels vots i l'estatutària un 77% de suports, amb més d?un 85% de les esmenes acceptades o transaccionades. L'equip de direcció destaca l'elevat grau de negociació. En les qüestions orgàniques ha participat prop d'un terç dels inscrits al congrés -entre 400 i 500 vots emesos, segons la qüestió-, mentre que en la votació per a la direcció ho han fet 1.000 persones dels 1.600 inscrits.

L'actual dirigent va intentar arribar al congrés integrant la candidatura de l'exalcalde d'Oliva, però el seu entorn va pressionar perquè s'aixecaren de la taula, malgrat haver pactat un ventall de punts programàtics i una oferta d'un terç de l'Executiva.

Les votacions i l'ambient al congrés han evidenciat el malestar en la formació valencianista. En els darrers quatre anys els sectors crítics han anat guanyant força, especialment després de la pèrdua del Consell del Pacte del Botànic i l'aliança amb Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, que consideren tíbia i que dilueix la identitat valencianista. Els intents dels representants del valencianisme com ara Joan Baldoví o Enric Morera de temperar els ànims no s'han traduït en la votació de la direcció. Sí que hi han fet, en certa manera, el cant d'albaes improvisat abans de la proclamació de la candidata i les cites de Vicent Andrés Estellés o la crida a la unitat de l'alcalde d'Albalat dels Sorells, amfitrió del congrés, Nicolau Claramunt. La direcció s'ha salvat amb el suport de la meitat dels votants, mentre que les dobles candidatures crítiques s'han perjudicat mútuament.