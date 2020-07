Anticorrupció demana quasi sis anys de presó a l’exdirector d’RTVV i a ‘El Bigotes’ per saquejar 3,2 milions amb la visita del papa a València

La presumpta corrupció que va acompanyar la visita del papa Benet XVI a València el 2006 està prop de ser conclusa per a sentència després de la col·laboració amb la justícia d’uns quants dels principals acusats. Així doncs, la Fiscalia Anticorrupció demana en les seues conclusions definitives quasi sis anys de presó, a més de tres anys d’inhabilitació especial, per a Álvaro Pérez, El Bigotes, i per a l’exdirector general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) Pedro García pels presumptes delictes de prevaricació, malversació de cabals, frau, falsedat en document mercantil, suborn, delictes contra la hisenda pública i blanqueig en el marc de les irregularitats en la visita del pontífex a València. Per a García també demana una multa d’1,1 milions d’euros mentre que a Álvaro Pérez li demana una multa de 821.859 euros per blanqueig de capitals i una altra de 332.142 euros per delictes contra la hisenda pública.

La trama Gürtel va ingressar una comissió il·legal de 3,2 milions d’euros del contracte pel subministrament de les pantalles i la megafonia vinculat a l’extinta Fundació Valenciana V Trobada Mundial de les Famílies. “La quantitat blanquejada en aquest cas es referiria a tot el sobrepreu [de les pantalles], referit a la quantitat total de la comissió, 3.287.436 euros”, afirma Anticorrupció. De la llista definitiva d’acusats ha quedat exclòs el difunt exdirector general de la Policia amb el Govern de José María Aznar i expresident de les Corts Valencianes, Juan Cotino. L’Audiència Nacional va arxivar la causa oberta contra Cotino i ha tornat a la família els béns embargats (una planta baixa i dos habitatges).

La fiscal Concepción Nicolás demana cinc anys i deu mesos de presó per a García i cinc anys i nou mesos per a El Bigotes, a més de tres anys d’inhabilitació especial per a tots dos. L’acusat Álvaro Pérez va reconéixer els fets durant la seua declaració en el judici oral i “va explicar detalladament la manera d’actuar de l’organització de Francisco Correa, el seu assentament a València i la participació de la resta dels acusats”, recorda la fiscal.

A l’empresari Jacobo Gordon li demana una pena de nou mesos de presó, 257.138,49 euros de multa i 117.300 euros de responsabilitat civil i per al presumpte blanquejador de la trama, Ramón Blanco Balín, sol·licita onze mesos de presó i una multa de 821.859 euros.

Presó per a Vicente Sanz i altres càrrecs de l’extinta Canal 9

Per a tres exalts càrrecs de la televisió pública valenciana Canal 9 (Vicente Sanz, Juan Prefaci i Antonio de la Viuda), el ministeri públic sol·licita una pena de quatre anys i sis mesos de presó per malversació i inhabilitació absoluta durant huit anys. Vicente Sanz, expresident del PP de València i exsecretari general d’RTVV, ja va ser condemnat per abús sexual a tres treballadores.

Ricardo Calatayud Darocas, exdirector econòmic i financer d’RTVV, i José Llorca Bertomeu, exdirector general de Canal 9, van reconéixer la seua participació i la d’altres acusats en els fets. La Fiscalia demana per a aquests dos exalts càrrecs de la televisió pública valenciana 11 mesos d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic i dos anys de presó. Per a Luis Sabater Balaguer, excap del departament tècnic d’RTVV, la fiscal sol·licita les mateixes penes en el cas que en l’exercici del seu dret a l’última paraula reconeguera la seua participació en els fets”.

Per a l’empresari Vicente Torró Casanova, cosí polític de Pedro García, el ministeri fiscal sol·licita un any i dos mesos de presó i una multa de 243.600 euros, una xifra idèntica a la “quantitat blanquejada”. A l’empresari Rafael Martínez Molinero, vinculat a l’empresa adjudicatària Teconsa i que també va confessar els fets, li demanen una pena de dos mesos de presó, una multa de 317.614 euros i la “pèrdua de la possibilitat d’obtindre subvencions o ajudes públiques i del dret a gaudir de beneficis o incentius fiscals o de la Seguretat Social per temps de cinc mesos”. A més, als germans Óscar i Carlos Ignacio Fragio Díaz, vinculats a una de les empreses que va obtindre contractes, la Fiscalia els demana, després d’haver col·laborat en l’aclariment dels fets, una pena de tres anys i nou mesos de presó i una multa de 450.544 euros per cap.