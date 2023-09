Anticorrupció vincula béns “d'origen delictiu” de la família de Rita Barberá amb operatives “clàssiques” de blanqueig

Els premis de loteria afloren sovint en les investigacions sobre corrupció. El cunyat de Rita Barberá, principal investigat del 'cas Azud' no és una excepció. L'advocat José María Corbín va justificar algunes operacions d'adquisició de béns per un suposat premi de loteria d'una falla de la qual ni tan sols és membre. El fiscal anticorrupció, Pablo Ponce, dubta que a Corbin li tocaren 360.000 euros en la loteria. En un escrit que figura en el sumari del 'cas Azud', el fiscal recorda que la compra de participacions de loteria per a “després ser cobrades” és un “mecanisme tradicional del blanqueig de capitals”. José María Corbín va adduir que li va tocar la loteria de la falla Montortal-Torrefiel de València. No obstant això “és contrari a la lògica posseir tal quantitat de participacions i a més sense ser d'aquesta falla”, contesta el representant del Ministeri Públic.

Amb aqueixos fons, les nebodes de Rita Barberá van adquirir tres habitatges. “Allò normal és comprar el pis al seu nom i fer la donació del pis a les filles, no té sentit que les seues filles compren un pis mancant de mitjans econòmics per a això”, sosté Ponce.

La Fiscalia considera que el cunyat de Barberá recentment nomenada alcaldessa honorària de València, no ha acreditat que li tocara la loteria. Per contra, “el que es desprén és que el seu origen és de procedència delictiva”. En definitiva, Anticorrupció conclou que les operatives de les nebodes de Rita Barberá estan vinculades al presumpte delicte de blanqueig de capitals, “sent a més totes elles clàssiques en els processos de transformació dels diners de procedència delictiva, utilitzant membres familiars directes per a ocultar l'origen i procedència dels diners, evitant a més tindre al seu nom diferents propietats immobiliàries”.

Anticorrupció considera que Rita Corbín Barberá, advocada en el despatx del seu pare, “coneixia l'origen delictiu dels béns”. A més, el seu coneixement és “més intens” atés que és lletrada i sabia que els ingressos provenien d“empreses vinculades contractualment amb l'ajuntament”, sense que les perquisicions del cas hagen trobat evidències que Corbín realitzara cap faena jurídica que justificara els pagaments.

“Dubte més que raonable”, segons la jutgessa

En al mateixa línia, la instructora de la causa recorda que el president de la falla va explicar en la seua declaració com a testimoni que després d'haver sigut agraciats amb el premi, diversos “representants d'entitats bancàries es van interessar per comprar, aportant la corresponent prima del 10% o 15%, participacions de la loteria premiada”. El testimoni va reconéixer que alguns fallers van vendre participacions premiades.

Tenint en compte que la família Corbín pertany a una altra falla (la de Misser Mascó), “realment sorgeix un dubte més que raonable” sobre el possible origen il·lícit dels diners. Es tracta d'un “indici que ha de ser investigat”, indica la titular del Jutjat d'Instrucció número 13 de València en una resolució del passat 19 de juliol.

A més, segons la magistrada, les filles de Corbín “no poden desconéixer que, fins aqueixes dates, el seu pare tenia escassos ingressos del seu treball com a advocat”. Per tant, “no van ser alienes a una pujada del seu nivell de vida” una vegada el cunyat de Rita Barberá va començar a facturar a grans empreses adjudicatàries de l'Ajuntament de València per suposats serveis jurídics.

A la jutgessa també li resulta “poc creïble” que Rita Corbín Barberá desconeguera que els ingressos del seu pare provenien d'empresa adjudicatàries del consistori que governava la seua tia.