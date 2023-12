Antifrau porta a la Fiscalia pagaments “sense contracte” de 109 milions d’euros a l’empresa del fem a Torrevella

En quasi dues dècades, l’Ajuntament de Torrevella ha pagat pel contracte de fem més de 109 milions d’euros amb un “incompliment absolut” de la normativa de contractació pública, segons ha conclòs l’Agència Valenciana Antifrau. “D’un contracte inicial subscrit [el 2004] per un període de 10 anys més dos possibles de pròrroga, acaba amb una prestació efectiva final de més de 18 anys, més de sis dels quals sense cobertura contractual”, afig Antifrau. Els pagaments es van fer, segons l’organisme dirigit per Joan Llinares, “sense cap suport contractual, amb nul·litat de ple dret del procediment administratiu i vulnerant tots els principis rectors de la contractació pública”.

Després de rebre una alerta i analitzar la documentació, l’Agència Antifrau ha remés el seu informe de conclusions a la Fiscalia perquè entén “que dels fets investigats hi ha indicis de conductes presumiblement constitutius de delicte”.

Pel polèmic ‘macrocontracte’ del fem, aprovat el 2004, l’exalcalde popular Pedro Hernández Mateo va acabar a la presó. Després d’uns quants intents de rescissió del contracte, avalats pel Consell Jurídic Consultiu, el consistori va prorrogar els serveis amb la mateixa empresa el 2016, quan governava l’alcalde dels Verds, José Manuel Dolón. Es tractava “de facto d’un acord de continuïtat en la prestació del servici, atés que no era possible prorrogar el contracte per incompliment dels terminis màxims”, segons recorda Antifrau. Així doncs, l’acord municipal es va fer sense “cap títol jurídic, alié a la normativa vigent” i amb un informe d’objecció de la Intervenció.

La pròrroga es va aprovar malgrat la seua “il·legalitat”. La “situació antijurídica” es va prolongar entre el 2016 i el 2022, quan ja governava l’actual alcalde popular Eduardo Dolón. El 2018 es va modificar la manera de facturar el cànon a preus unitaris i amb una fórmula de revisió de preus, “totes dues modificacions sense manteniment legal i cap informe jurídic emés en la tramitació”. Tot això malgrat que les condicions havien de ser les mateixes que en les pròrrogues anteriors. “Per tant, l’Ajuntament va anar en contra dels seus propis actes”, afirma l’informe.

A més, Antifrau critica que “s’han pagat imports per la prestació dels servicis molt superiors als preus del contracte inicial” després de l’última pròrroga del contracte de fems.

D’altra banda, “no s’acrediten els mecanismes de comprovació de les prestacions reals dels serveis facturats ni l’adequació de l’import de les factures a costos reals, i s’han aprovat les factures pels imports presentats per la mercantil, incloent-hi els conceptes generals i el benefici industrial”, afirma l’organisme. L’enginyer que conformava les factures es limitava a dictar informes tècnics, “i no els acompanyava cap informe jurídic sobre aquest tema.

Durant el “període sense contracte”, tots els informes de fiscalització de la Intervenció incloïen objeccions. Antifrau no ha pogut comprovar, “malgrat haver-se sol·licitat dues vegades”, que les factures aprovades pel consistori entre el 2018 i el 2020 “corresponguen als costos reals de la partida”.

Antifrau, que ha rebutjat totes les al·legacions de l’Ajuntament de Torrevella, recorda que “l’important quan es conforma una factura és tant l’acreditació que el servei s’haja fet com que a més s’haja facturat al preu pactat, qüestió que en aquest cas no consta”, conclou l’organisme.