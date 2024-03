Arxivada la denúncia de Vox que va causar la dimissió de Nuria Enguita com a directora de l'IVAM

La Fiscalia ha arxivat les diligències d'investigació sobre la donació d'uns terrenys que va fer l'exdirectora de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), Nuria Enguita, una fundació sense ànim de lucre impulsada pel curador d'art Vicente Todolí, que va formar part del jurat que la va seleccionar per al càrrec, segons han confirmat a Europa Press fonts del Ministeri Públic.

El passat mes de febrer, el diari El Españoñ va publicar que Nuria Enguita havia donat dues finques rústiques a la fundació Todolí Citrus, entitat sense ànim de lucre impulsada pel curador d'art Vicente Todolí, que va formar part del jurat del concurs que la va seleccionar com a responsable de l'IVAM. Arran d'aquestes informacions, la Generalitat va decidir remetre a la Fiscalia un escrit en què posava en coneixement els fets perquè s'estudiés si hi havia algun il·lícit penal.

Un dia després que l'administració fes pública aquesta decisió, Nuria Enguita, presentava la seua renúncia al vicepresident primer i conseller de Cultura, Vicente Barrera, davant del qual va qualificar d'“atacs” contra la seua persona “basats en informació falsejada”. “És evident que no compte amb el suport del Govern valencià”, va asseverar l'especialista en art en el comunicat en el qual va anunciar la dimissió.

Des del primer moment, Enguita, que a partir del pròxim mes de maig ocuparà la direcció artística del museu d'art contemporani MAC/CCB, a Lisboa (Portugal), ha defensat que es tracta d'una “campanya difamatòria” iniciada contra la seua persona sobre “un tema estrictament privat”.

“Condemnar a priori”

Per part seua, dies més tard, Vicente Todolí també es pronunciava públicament lamentant que en aquest cas “no s'ha buscat aclarir la veritat dels fets, sinó condemnar a priori els mateixos”.

Va assegurar que, no només no va ser “clau” en l'elecció d'Enguita com a directora de l'IVAM, ja que hi havia un jurat de set persones que la van votar per unanimitat, sinó que va ser ell qui va proposar a la comissió avaluadora que s'iniciés una segona convocatòria, en haver acceptat una sola candidatura, o que s'ampliés el termini de presentació d'aspirants.

Todolí ha exigit al vicepresident primer de la Generalitat i conseller de Cultura, Vicente Barrera, “que es donen explicacions públiques i s'assumisquen les responsabilitats oportunes” després de l'arxiu del cas.

En un comunicat, Vicente Todolí subratlla que “la Fiscalia ha trigat tot just dos dies a procedir a l'arxiu de la denúncia presentada pel vicepresident de la Generalitat Valenciana i conseller de Cultura i Esport, Vicente Barrera”.

“El ràpid desenllaç posa en evidència el poc responsable procedir del departament de la Vicepresidència del Consell valencià en donar curs jurídic, i òbviament polític i també mediàtic, a una suposada irregularitat els falsos termes de la qual eren fàcilment comprovables”, retreu.

Així mateix, insisteix que, en cap moment, Enguita li va donar a ell dues parcel·les de terreny --de secà i abandonades a la zona muntanyosa de la Vall de la Gallinera--, sinó que ho va fer a la Fundació Todolí Citrus, de la qual és president “sense cap retribució”. “Tot al contrari, ja que sufrague del meu propi peculi el dèficit de la mateixa tal com es pot comprovar en els comptes anuals que, com a entitat d'interès, es dipositen a la seu del protectorat de les fundacions valencianes”, assevera.

“En el transcurs d'aquest incident seriós, --prossegueix-- no només s'ha provocat una crisi en la gestió de l'IVAM, un museu que administra la mateixa Conselleria de Cultura, sinó que també s'ha infringit un greu mal a la meua reputació professional i bon nom, així com a la feina d'una fundació sense ànim de lucre dedicada a la salvaguarda del medi ambient i l'ancestral cultura agrícola valenciana”.

Per això, “cal esperar que es donen explicacions públiques i s'assumisquen les responsabilitats oportunes”, insisteix Todolí, que revela que el 27 de febrer passat es va dirigir per escrit al mateix Barrera sol·licitant-li que “sent falses” les dades que han aportat a la Fiscalia i les conseqüències tan greus per a la seua persona procedira a “rectificar aquest escrit de denúncia i aclarisca a la Fiscalia els errors comesos i l'absència de contrast de les afirmacions abocades en un article, amb caràcter previ a la presentació de la denúncia esmentada”.

“I tot això en evitació de perjudicis professionals i personals injustos i indeguts majors dels que se m'han causat fins ara”, afegia.

Finalment, l'especialista l'art fa notar que no ha rebut resposta a aquest escrit, ni ha estat informat a través de la Conselleria de Cultura i Esport de l'arxiu de la seva denúncia, “el que se li notifica d'ofici, i que previsiblement ha de conèixer”.